Crisis haitiana y desacato a sentencia del TC por CIDH, las amenazas de RD según Instituto Duartiano

El Instituto Duartiano inició este domingo una serie de actos que realizará para conmemorar el 213 aniversario del natalicio patriota Juan Pablo Duarte, celebrado el 26 de enero de cada año.

Además de recordar la hazaña de Duarte, al lograr la independencia contra Haití, sus seguidores aprovecharon la ocasión para reiterar diversos factores que están amenizando la soberanía de República Dominicana.

El presidente del Instituto, Wilson Gómez, está convencido de que la inestabilidad sociopolítica registrada en el vecino país continúa representando un peligro para el Estado dominicano.

Desde abril de 2024, Haití es “gobernado” por un Consejo Presidencial de Transición (CPT) que fue instalado luego de que Ariel Henry decidiera renunciar a la posición de primer ministro.

El CPT tiene el objetivo de celebrar un proceso electoral que garantice la pacificación y generar estabilidad institucional en el pueblo haitiano. Sin embargo, para Gómez ese colectivo ha fallado en sus responsabilidades.

"Ese gobierno provisional no ha imperado en Haití, (allá) sigue el imperio de las bandas", dijo al ser entrevistado momentos antes de encabezar una entrega floral en el parque Duarte, situado en el sector Ciudad Nueva.

No obstante, aseveró que la mayor preocupación de la sociedad dominicana es la indiferencia manifestada por los organismos internacionales, al ignorar el caos criminal instaurado en Haití.

"Lo que más preocupa es la indiferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA), de los gobiernos de las grandes naciones, de esos poderes internacionales que tanto exigen a RD y sin embargo miran para otro lado con los asesinatos, inseguridad, insalubridad, el hambre, desorden y caos institucional", precisó.

Una nueva amenaza

Gómez considera que la "amenaza haitiana" se está "potencializando" debido a las supuestas intenciones que tiene el Gobierno de desconocer la decisión adoptada en 2014 por el Tribunal Constitucional (TC), la cual desvincula al Estado dominicano de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Elizabeth Rodríguez, quien se "desempeña" como Defensora Pública Interamericana en representación del Estado dominicano ante la CIDH, aseguró el pasado sábado que el país nunca ha dejado de pertenecer a esa instancia.

Es por esta razón que Gomez cuestionó esa declaración publicada por este medio de comunicación, ya que evidencia el desacato de la sentencia constitucional 256-14.

Además, hizo un llamado al presidente Luis Abinader, así como a los demás órganos constitucionales, de velar por el respeto del país.

"Tanto el presidente, el Congreso como los órganos constitucionales, incluyendo el Poder Judicial, tienen que estar claros de que la razón de existencia de nosotros es nuestra soberanía, libertad e independencia, y con esto no se puede jugar, tampoco puede ponerse en riesgo", afirmó.

Gómez insistió en la importancia de no reconocer nuevamente las competencias de la CIDH, ya que ha sido un órgano "hostil" que atenta contra la soberanía y la dominicanidad.

"Vamos a asumir enteramente la defensa de nuestra patria y evitar que se nos coloque de nuevo bajo el manto de la CIDH, que ha sido muy hostil y pretende abrir campo para que todo extranjero irregular sea objeto y beneficio de nuestra nacionalidad", concluyó diciendo.

Cabalgata por la Patria

Gómez fue entrevistado por reporteros al encabezar la "Cabalgata por la Patria", mostrando a los residentes y moradores de la Zona Colonial el paso fino de decenas de caballos que trotaban por sus calles, marcando así el comienzo de las actividades duartinas programadas para final de este mes.

Según aseveró, ese tipo de mamíferos representa determinación para los dominicanos en sus esfuerzos de conseguir la independencia republicana en el año 1844.

Precisamente, Gómez resaltó este dato al destacar que Duarte pudo visitar todo el territorio dominicano utilizando a los caballos, quienes le ayudaron en su agenda nacionalista.