Vuelos desde RD continúan con normalidad pese a posibles ataques de Trump al narcotráfico

A pesar de la advertencia lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de bombardear organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en México y otros países de la región, las operaciones aéreas entre República Dominicana y esa zona se mantienen con absoluta normalidad, sin cancelaciones ni restricciones reportadas hasta el momento.

Desde el país operan de manera regular vuelos comerciales hacia México a través de las aerolíneas Arajet, Copa Airlines, Avianca, Aeroméxico y American Airlines, esta última con salidas desde Punta Cana, en la provincia La Altagracia.

El flujo aéreo, que conecta a República Dominicana con importantes destinos de Centroamérica y Norteamérica, continúa sin alteraciones, pese al clima de tensión generado por las declaraciones del mandatario estadounidense.

Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom) informó que su Departamento de Operaciones de Vuelos no ha recibido notificación alguna relacionada con eventuales cancelaciones o cambios en las rutas hacia México o países cercanos.

Así lo confirmó el director corporativo de Comunicaciones de la empresa concesionaria, Luis López, quien aseguró que, hasta ahora, no existe ninguna novedad que afecte las operaciones desde los aeropuertos dominicanos.

“No tenemos novedades de cancelación o restricciones de vuelos por ahora hacia esa zona”, afirmó López al ser consultado sobre el impacto de las advertencias emitidas desde Washington.

En el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), la aerolínea bandera nacional Arajet mantiene sus vuelos regulares hacia diversas ciudades de México, así como hacia Colombia y Cuba, reforzando la percepción de normalidad en el tráfico aéreo regional.

Las declaraciones que han encendido las alarmas en América Latina se produjeron el pasado 2 de diciembre, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

En ese escenario, Trump afirmó que “cualquier país que produzca y venda drogas a Estados Unidos está sujeto a ataques”, una frase que, aunque inicialmente fue interpretada como un mensaje dirigido a Venezuela, pronto se extendió como una sombra sobre Bogotá y Ciudad de México.

Desde hace meses, la administración Trump ha desplegado una ofensiva militar naval en el Caribe, atacando embarcaciones que, según Washington, transportaban narcóticos con destino al mercado estadounidense.

El propio mandatario aseguró que esta campaña ha reducido el flujo de drogas por vía marítima en un 92 %, argumentando que “salva miles de vidas estadounidenses cada vez que destruimos un barco”.

Sin embargo, más allá de las cifras oficiales, la retórica beligerante ha comenzado a generar tensiones diplomáticas.

En una reciente entrevista, Trump no descartó aplicar el mismo patrón de operaciones militares contra México y Colombia, dos de los mayores productores de cocaína del mundo, si sus territorios o zonas vecinas se convierten en puntos de salida de drogas hacia Estados Unidos. “Lo haría”, respondió sin rodeos al ser cuestionado sobre posibles ataques a cárteles en esos países.

La sola posibilidad ha provocado reacciones firmes en la región. El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó las amenazas, recordando que Colombia ha sido un aliado histórico de Estados Unidos en la lucha antidrogas y resaltando los esfuerzos de su gobierno por destruir laboratorios y desmantelar redes criminales.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, subrayó que México no permitirá la presencia de fuerzas extranjeras en su territorio ni aceptará intervenciones militares para combatir a los cárteles, en defensa de la soberanía nacional.

Para analistas y líderes regionales, las advertencias de Trump reflejan una redefinición de la lucha contra las drogas como un asunto de “seguridad nacional”.