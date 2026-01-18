Localizan vehículo en que se desplazaban pareja ultimada en Constanza

La Policía Nacional, a través de la División de Investigación (Dicrim) de Constanza, en coordinación con el Ministerio Público, informó que fue localizado el vehículo en el que se trasladaban Luis Manuel Batista Zapata, de 55 años, y su novia María Magdalena Páez Jerez, de 35, ultimados a tiros por desconocidos.

El hecho ocurrió en la marquesina de una residencia ubicada en la calle José A. Durán en el distrito municipal de Tireo, Constanza, provincia La Vega, en la madrugada de este domingo 18 de enero.

Según el reporte preliminar los atacantes emprendieron la huida del lugar a bordo del vehículo en que se desplazaban las víctimas. Toyota Hilux 4x4, blanca, año 2023, placa L473239.

"Dicho vehículo ya fue recuperado como parte del proceso investigativo" indicó la Policía en nota de prensa sin especificar el lugar.

De acuerdo con el informe preliminar, personas en proceso de investigación interceptaron a las víctimas.

En el lugar, técnicos de la Policía Científica recolectaron evidencias como parte del proceso investigativo.

Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación y que, conforme avancen las pesquisas, se ofrecerán mayores detalles.