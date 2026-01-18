Marchan en Navarrete por Brianna Genao y otros niños desaparecidos

Este domingo 18 de enero familiares, amigos y residentes de la comunidad de Barrero, en Navarrete, realizaron una marcha pacífica por Brianna Genao y en solidaridad de otros niños desaparecidos.

La caminata inició en la comunidad de Barrero, en Navarrete, y se extendió hasta el parque Rosa Duarte, donde decenas de personas, portando pancartas y vistiendo camisetas alusivas al caso, expresando su preocupación por el paradero de Brianna.

Aunque la niña desapareció en la comunidad de Barrero, en Imbert Puerto Plata, residía en este barrio, también con el mismo nombre, pero en Navarrete, provincia Santiago.

Durante la caminata los manifestantes utilizaron frases como “y dígame que quiere usted, que aparezca de una vez”, “respuestas concretas inmediatamente” y “el pueblo está presente” expresando el clamor de toda una comunidad unida por la esperanza.

“No es dándole presión a las autoridades, es simplemente un apoyo. Es una marcha por todos los niños desaparecidos”, expresó Carlos Manuel, padre de Brianna.

La desaparición de Brianna ha causado gran consternación en Navarrete y Puerto Plata, esta marcha demuestra el deseo de sus familiares y vecinos de mantener viva la esperanza de encontrarla y de que se haga justicia.