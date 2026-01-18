Johnny Pujols: el gobierno insiste en violentar ley de Acceso a la Información Pública

El secretario general del PLD, Johnny Pujols, denunció la persistencia del gobierno en violentar la ley de Acceso a la Información Pública, ya que medios de comunicación, ciudadanos y el partido morado han venido solicitando informaciones sobre ejecutorias de instituciones públicas, las cuales no son entregadas, y cuando suelen entregar algo, lo ofrecen incompleto.

“No ha habido más opacidad en los últimos 20 años que en este gobierno; ahí hay un medio de información que acaba de elevar un recurso por negación de información pública. Aquí hay una ley de Libre Acceso a la Información Pública del 2004; esa norma ha sido burlada en este gobierno”, insistió el dirigente opositor al responder preguntas en el programa D´AGENDA.

Recordó que en los gobiernos del PLD cualquier periodista o ciudadano solicitaba una información pública y se entregaba, y con ese mismo documento se les hacían las críticas a las distintas instituciones del Estado, y las mismas se aguantaban, porque les servía para corregir, ya que se trataba de una forma de equilibrar, y eso se convertía en un contrapoder al poder que tenían los funcionarios públicos.

“Ahora te niegan la información pública, te dan muchas vueltas bajo una serie de alegatos esgrimiendo que los documentos de solicitud están incompletos, hasta que el solicitante se desespera, o termina acudiendo al Tribunal Superior Administrativo, que tarda mucho en emitir un fallo ordenando la entrega de la información solicitada, y todo ese tiempo se lo gana la institución que violenta dicha norma”, censuró Pujols.

Agregó que nadie sabe lo que ocurre en el tiempo que se dilata para que una entidad del Estado entregue una información que la ley le obliga, ni la manipulación que hacen con los datos requeridos, si es que terminan entregándola, o si tendrá sentido usarla al momento que se reciba luego de tantas trabas.

El PLD sobre escoger candidato presidencial este año

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no descarta que esa organización política pueda seleccionar su candidato presidencial para los comicios del 2028 en el presente año, aunque se deba oficializar en el 2027, conforme lo establecen las normas.

Johnny Pujols aclaró que, contra el consenso, no hay ley; “porque si un grupo de personas deciden declinar y expresan que el candidato va a ser un determinado dirigente, contra eso no hay normas”

Pujols explicó que el Comité Político de la organización opositora le dio potestad al expresidente Danilo Medina para que le diera seguimiento al tema, y este, a su vez, designó una comisión conformada por él, en su condición de secretario general, Margarita Pimentel, Rubén Bichara, Andrés Navarro y Robert de la Cruz.

Agregó que esa comisión se reunió por separado con cada uno de los aspirantes y elaboró un documento, que es una especie de protocolo, porque se dieron cuenta de que en el 97% del tema hay concordancia.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el dirigente opositor recordó que, previo a la actual comisión, existió otra de “unidad y arbitraje” que presidió el profesor Lidio Cadet, la cual logró un gran avance.

Agregó que el centro de la discusión se focalizaba en cuándo y cómo se podría llevar a cabo el proceso de escogencia del candidato presidencial, o sea, fecha y método.

“Y decidimos que, como ahí está el desacuerdo, debíamos avanzar en los demás aspectos, entre ellos uno que tiene que ver con un código de conducta con la posibilidad de que un aspirante a la candidatura presidencial, luego de no ser seleccionado, pueda aspirar a una posición electiva distinta”, detalló el secretario general del PLD.

Pujols aclaró que eso lo deben conocer posteriormente los organismos correspondientes conforme a los estatutos del partido.

“Y ahí tuvimos el primer encuentro con los cuatro aspirantes que habían declarado públicamente sus aspiraciones, los cuales pertenecen al Comité Político, porque existen otros dos que también han expresado por escrito su intención de aspirar, pero no pertenecen al principal organismo ejecutivo del partido”, explicó.

Sostuvo que en el encuentro con los cuatro aspirantes del CP se dieron cuenta de que podrían seguir avanzando un poco más y ahora están en esa fase de la discusión.

“Porque, como se sabe, contra el consenso no hay ley; si un grupo de personas decide declinar y expresa que el candidato va a ser un determinado dirigente, contra eso no hay normas, pero si hay desacuerdo, eso es lo que nos complica un poco el tema”, advirtió.

Aseguró que hay voluntad y consenso entre los aspirantes presidenciales del PLD, tanto quienes lo han expresado de manera pública como los que no lo han hecho: “Creo que hay una conciencia, una madurez, un compromiso con la organización y la sociedad, que sabe que el país ha comenzado a mirar hacia nosotros”.

Cuestionado en el sentido de que, si no es descartable que el partido morado escoja su candidato presidencial el presente año, Johnny Pujols respondió: “No es descartable”.