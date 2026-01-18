Domingo con lluvias moderadas en algunas provincias y oleaje anormal

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) anunció hoy que en primeras horas del día lluvias débiles y pasajeras se estarán creando en provincias como: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, entre otras áreas.

Además, se espera que en el transcurso de la mañana se observen precipitaciones sobre Barahona y Pedernales, pero para la tarde reinará un ambiente despejado en la mayoría de los poblados que componen nuestro territorio y las lluvias que se puedan presentar serán ampliamente aisladas y débiles hacia la cordillera Central.

Indomet destacó que las temperaturas continuarán agradables, debido a la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles del interior. También, episodios de nieblas o neblinas se presentarán en las primeras horas de la mañana en zonas montañosas y algunos valles del interior del país.

Recomendó a operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), y en la costa caribeña, desde Isla Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), a permanecer en puerto, debido a viento moderado y olas anormales. El resto de ambas costas debe navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a las mismas condiciones.

Las temperaturas mínimas en el Gran Santo Domingo están entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.