Inauguran Ciudad Universitaria de Neiba con una inversión de 974 millones

El presidente Luis Abinader, inauguró la tarde del sábado la Ciudad Universitaria del municipio de Neiba, provincia Bahoruco. Una construcción valorada en 974 millones de pesos.

En el acto el mandatario estuvo acompañado del rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán y el Ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Víctor Bisonó.

La obra fue levantada en un área de 8,274 metros cuadrados para alojar 1,090 estudiantes y cuyo auditorio lleva el nombre del fenecido exsenador Francisco Jiménez.

Abinader ponderó la importancia de la infraestructura para el desarrollo de la región y manifestó estar contento como los neiberos por haberse logrado un proyecto tan importante.

“Me siento contento por la labor cumplida de traer desarrollo a una comunidad que intelectualmente se ha destacado mucho en el país. Neiba ha tenido muchos intelectuales, muchos escritores que se han destacado en las últimas décadas en la República Dominicana y con esta universidad yo sé que eso se va a multiplicar”, dijo el gobernante.

El mandatario llamó a cuidar las nuevas instalaciones convirtiéndolas en un espacio para el desarrollo cultural y social y, aseguró, que la descentralización de la educación superior significa desarrollo.

Expresó que la UASD contribuirá al desarrollo turístico y minero, haciendo énfasis en las tierras raras y anunció que próximamente serán inauguradas las instalaciones de la academia estatal en Comendador de Elías Piña.

Dijo, que una muestra de las inversiones que realiza el gobierno en el desarrollo del Sur, en materia de Salud, citó el primer hospital traumatológico construido en Azua y un segundo que se levanta en San Cristóbal, además indicó que en los próximos meses se inaugurará el primer materno neonatal en Barahona.

En materia de Educación Superior, mencionó cinco instalaciones universitarias, citando las edificaciones de la Primada de América en Azua y Baní; en San Juan y un centro en Pedernales, de la Universidad Tecnológica de Barahona (UCATEBA).

De igual forma, anunció la apertura, este año, del muelle turístico de Barahona, al destacar las inversiones en Pedernales, donde este año, según el mandatario, se abrirán al menos 3 hoteles.

“Esa es la continuación de generar empleo y junto con ese empleo formar a los jóvenes para que ese desarrollo económico vaya acompañado. Yo quiero que en los hoteles de Pedernales no vengan de otros lugares que sean ustedes los jóvenes que vayan a ser los gerentes, los jefes de departamentos, los que vayan a tener los mejores salarios”, dijo.

Reconocimiento.

El presidente Abinader, recibió una placa de reconocimiento, entregada por el Patronato de la UASD Neiba, la Federación de Estudiantes Universitarios y el Consejo del Centro.