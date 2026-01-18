Gobierno promete entregar remodelaciones del Centro Olímpico a partir de marzo

Con una inversión de 3,000 millones de pesos, el nuevo ministro del Vivienda y Edificaciones (Mived), Ito Bisonó, aseguró que la remodelación del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte estará concluida a partir de marzo, lo garantizaría tener las instalaciones deportivas meses antes de celebrar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Este domingo, el titular, junto al exministro del Mived, Carlos Bonilla, y al ministro de Deporte, Kelvin Cruz, realizaron un recorrido por varias instalaciones de la infraestructura que será parte fundamental del evento multideportivo.

Allí, expusieron ante la prensa nacional los detalles del proyecto de remozamiento y reconstrucción.

"Para principios de marzo van a comenzar a entregar parte de las obras", expresó Ito Bisonó a los medios de comunicación.

Al tiempo aclaró que, a partir de esa fecha, los técnicos podrán comenzar a certificar el proyecto.

Trabajos en el área de natación del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.Raúl Asencio

Indicó que este remozamiento está enfocado no solo en la infraestructura, sino también en garantizar la seguridad de quienes participarán en los juegos.

Asimismo, los ministros aseguraron que este proyecto estará a la altura de estructuras similares de otros países.

“Vamos a tener un estadio olímpico sin nada que envidiarle a ningún estadio de Latinoamérica, prácticamente de Centroamérica seguro, y con pantallas modernas, con la última tecnología en la pista”, sostuvo Bonilla.

Sobre el Balance de la obra

Al referirse al balance del proyecto, el exministro de la Vivienda y Edificaciones indicó que el proyecto presenta una conclusión del 80%.

Según informaron los ejecutivos, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte ya fue entregado el pabellón de esgrima.

Recorrido de supervisión de los trabajos del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.Raúl Asencio

Hasta el momento continúan en ejecución el Centro Acuático, los plays de béisbol y softball, la pista de atletismo, ajedrez, áreas exteriores, volleyball y taekwondo, la cancha de tenis, además de otras instalaciones deportivas.

“Las obras de infraestructura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 avanzan de manera sostenida, con respeto al cronograma original y con el país por encima de todo. Nuestro compromiso es asegurar que este proyecto continúe sin ningún retraso y que el país cumpla con este compromiso internacional”, sostuvo el ministro Bisonó.

Seguido a esto, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, garantizó que "estas instalaciones al 100% antes del inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe".

Además, agregó que a los fines de preservar el cuidado y mantenimiento de estas instalaciones, se ha creado un voluntariado para unir fuerzas y mantener las instalaciones en condiciones óptimas.

“El voluntariado no es más que una operación donde se convoca lo mejor de lo mejor del sector privado y sector público para articular esfuerzos y garantizar el mantenimiento de las obras”, sostuvo Cruz.

Otras áreas destinadas a los juegos

Al destacar otras instalaciones que también formarán parte del escenario para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Bisonó abordó el Parque Mirador del Este.

Indicó que en este lugar están listos los pabellones de halterofilia y arquería, mientras continúan los trabajos en gimnasia, patinaje, balonmano, tenis de mesa y exteriores.