Collado, García Fermín y Álvarez: Los únicos ministros que han mantenido sus puestos desde 2020

El presidente Luis Abinader inició el 2026 con una serie de movimientos en su tren gubernamental que daría inicio a una “nueva etapa” en su gestión de Gobierno, mientras se dirige a lo que será su sexto año al frente del Poder Ejecutivo.

Durante la primera semana de este mes de enero, el mandatario realizó 11 movimientos, incluyendo cambios en cuatro de sus ministerios (sin contar el nuevo Ministerio de Justicia).

La rotación de Víctor (Ito) Bisonó, del Ministerio de Industria, Comercio y Miphymes hacia el Ministerio de Vivienda (Mived) y la salida del gabinete ministerial de Mayra Jiménez (exministra de la Mujer, sustituida por Gloria Reyes), Carlos Bonilla (exministro de Vivienda) y Limber Cruz (exministro de Agricultura) concluyeron con gestiones que iniciaron junto con Abinader en agosto del 2020.

Los que quedan

Esos cambios en esos ministerios deja la cuenta de ministros que están en sus respectivos puestos desde la llegada al poder del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en tres: David Collado en el Ministerio de Turismo, Roberto Álvarez en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y Franklin García Fermín en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

A pesar de rumores de que sería removido en varias oportunidades, Álvarez se ha mantenido al frente de la cancillería dominicana; durante sus funciones ha tenido la oportunidad de elevar ante los organismos internacionales parte de las problemáticas que afectan al país, principalmente dando la voz de alerta sobre la crisis sociopolítica de Haití.

De su lado, García Fermín se ha mantenido al frente del Mescyt, aún después de expresarse en contra de que ese ministerio sea fusionado con el Ministerio de Educación, en el proceso de reorganización de la administración pública propuesto por el Poder Ejecutivo.

Collado también se ha mantenido al frente del Ministerio de Turismo y hasta el momento no se ha visto envuelto en rumores de ser removido. Sí, a mediados del pasado año, el presidente Abinader indicó que en el transcurso de este 2026 estaría removiendo de sus respectivos cargos en el tren gubernamental a aquellos que mantengan sus aspiraciones presidenciales, siendo Collado uno de estos.

De los aspirantes presidenciales del PRM, hasta el momento solo Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba ha sido removido de su cargo.

Los que más han cambiado

El ministerio con más cambios ha sido el de Juventud, el cual hasta el momento ha tenido cuatro incumbentes.

Kinsberly Taveras, la primera ministra de la Juventud, renunció tan solo meses después a su cargo tras haber sido señalada por presunto enriquecimiento ilícito tras una investigación de la periodista Nuria Piera; las autoridades abrieron una investigación llamándola a ella y su esposo a interrogatorios, pero nunca se continuó la causa y hoy ocupa una posición en la Cámara de Diputados.

Tras la salida de Kinsberly, fue designada Luz del Alba Jiménez y fue removida de sus funciones alrededor de un año despues, luego de ser señalada en una investigación que inició la Dirección de Compras y Contrataciones tras denuncias que señalaban que, supuestamente, tenía la intención de beneficiar a dos empresas en unas licitaciones por RD$3 millones en 2021.

En sustitución de Luz del Alba, llegó al puesto Rafael Feliz, quien se mantuvo en la posición hasta julio del 2024, cuando fue sustituido por Carlos Valdez, quien ocupa el puesto hasta la fecha.

El Ministerio de la Presidencia también ha tenido cambios; su primer titular durante la gestión de Abinader fue Lisandro Macarrulla, quien decidió renunciar al cargo en agosto de 2022, semanas después de que su hijo mayor fuera acusado, junto a otras 41 personas, por su supuesta vinculación en el caso de corrupción Medusa.

Joel Santos fue designado en su sustitución y se mantuvo en la posición hasta agosto del 2024 cuando fue movido hacia el Ministerio de Energía y Minas. Desde esa fecha, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, ocupa la posición.

Precisamente, Paliza fue el primero en ocupar la titularidad del Ministerio Administrativo de la Presidencia, hasta enero del 2024 cuando este decidió enfocarse en la campaña electoral del partido oficialista; Igor David Rodríguez Durán asumió el puesto en su sustitución hasta que en julio de ese mismo año, fue designado Andrés Bautista.

Bajo la gestión de Abinader, Roberto Fulcar, fue el primer titular del Ministerio de Educación; sin embargo, en agosto del 2022 fue destituido después de varios escándalos de supuesta sobreevaluación que fueran denunciados por medios de comunicación en los últimos meses.

En sustitución de Fulcar fue colocado el licenciado Ángel Enrique Hernández Castillo, quien se desempeñaba, de acuerdo al decreto 356-20, como asesor educativo del presidente de la República y sigue en el puesto desde ese momento.

Hernández estuvo como ministro hasta febrero del 2025, cuando fue sustituido por Luis Miguel de Camps.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha tenido tres titulares; el primero fue el fallecido Orlando Jorge Mera, quien ocupó su posición hasta el momento de su asesinato en junio del 2022; un mes después fue designado Miguel Ceara Hatton ocupó la posición hasta que fue sustituido por Paíno Henríquez en el 2024.

Dentro del Ministerio de Salud Pública, el primer incumbente fue Plutarco Arias, quien tuvo a su cargo la primera estrategia del Gobierno contra los efectos del Covid-19; el mismo fue removido de su puesto en febrero del 2021.

A partir de su destitución, Arias indicó que su cancelación fue provocada por diversos sectores interesados en repartirse el presupuesto del Ministerio de Salud Pública.

“Al aproximarse el 27 de febrero del presente año, varios sectores interesados en repartirse el presupuesto del Ministerio de Salud han desatado una andanada de mentiras, críticas, extorsiones y chantajes, con la finalidad de distorsionar mi labor esforzada, recta y transparente en mi conducción frente al ministerio”, afirmó Arias en esa ocasión en su cuenta de X.

En su sustitución fue colocado Daniel Rivera, quien ocupó la posición hasta enero de 2024, cuando fue sustituido por Víctor Atallah.

En su llegada al Gobierno, Abinader colocó a Carmen Heredia como titular del Ministerio de Cultura; la misma ocupó esa posición hasta que sustituida por Milagros Germán en septiembre del 2021.

Germán permaneció en la posición hasta enero del 2025, cuando fue reemplazado por Roberto Ángel Salcedo.