Vaguada provocará lluvias pasajeras, mientras advierte por fuertes oleajes

Durante las horas matutinas, tendremos la ocurrencia de algunas lluvias pasajeras, siendo débiles a moderados, con ráfagas de viento aisladas, sobre localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, entre otras.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la tarde, de este sábado se espera que esas precipitaciones se repliquen en La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San José de Ocoa y La Vega, producto de la incidencia de una débil vaguada prefrontal sobre el territorio dominicano.

“Mañana domingo, estarán ocurriendo algunas lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas, en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Barahona, Santo Domingo, entre otras, provincias aledañas, en horas de la madrugada hasta primeras horas de la mañana, debido al arrastre del viento del este. No obstante, para la tarde, predominará un cielo mayormente soleado y poco nuboso, ya que una masa de aire con menor contenido de humedad y un sistema anticiclónico, dominarán las condiciones del tiempo”.

Se mantienen bajo alerta las provincias La Vega, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez y Monte Plata, aunque se prevé que por la reducción de las lluvias los niveles de alerta meteorológica podrían ser modificados.

En cuanto a las temperaturas: se pronostican frescas propias de la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles del interior. Además, episodios de nieblas o neblinas se presentarán en las primeras horas de la mañana en zonas montañosas y algunos valles del interior del país, especialmente en el valle del Cibao, de San Juan y áreas de Monte Plata.

Condiciones marítimas: durante el transcurso del mañana recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución próximo al perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a oleaje y vientos moderados a fuertes en ocasiones con ráfagas aisladas, principalmente hacia a los extremos; suroeste, noroeste y noreste del

país. “Recomendamos estar atentos a nuestros boletines meteorológicos y a las informaciones preventivas de las diferentes instituciones de protección civil”

En cuanto a los bañistas, sugieren consultar a las autoridades locales antes de hacer uso de las playas.