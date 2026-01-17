Sectores del Distrito Nacional se quedarán sin agua por avería en línea de 30 pulgadas

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que una avería en una línea de 30 pulgadas provocada por un camión que perforaba sin autorización dejará sin el servicio de agua potable a más de diez sectores del Distrito Nacional.

Los sectores afectados son La Venta, Don Honorio, El Condado, La Ceiba, el Kilómetro 13, el Proyecto Cristal, Residencial Rosa América, El Valle Independencia, el Kilómetro 14, Los Hidalgos y La Ciénaga del Kilómetro 14, entre otros.

La institución que dirige el ingeniero Felipe Suberví informó que trabaja a fin de corregir la avería a la mayor brevedad posible.

A través de su Departamento de Seguridad, la CAASD ejecuta los procedimientos del lugar para incautar el camión que provocó el daño, para luego de agotar los trámites legales establecer las consecuencias por esta acción ilegal.

Suberví informó que, mientras la avería sea corregida, los camiones cisterna de la CAASD estarán ofreciendo asistencia a las familias afectadas.

La línea afectada es de 30 pulgadas del sistema Isa-Mana, la cual funcionaba a plena capacidad para beneficios de los sectores afectados y otras comunidades que se mantienen recibiendo el servicio.