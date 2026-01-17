Presidente Abinader entrega 517 títulos de propiedad a familias en Neyba

La vida de cientos de familias en el municipio de Neyba comienza a cambiar a partir de este sábado, al recibir los títulos de sus respectivas viviendas.

Al menos 517 personas recibieron del presidente Luis Abinader la documentación que los convierte en propietarios definitivos de sus viviendas, algunas de las cuales llevan décadas ocupándolas de manera irregular.

Esta es la primera fase de un proyecto que alcanza los 792 beneficiarios; la segunda fase será entregada el próximo mes, informó el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez.

Al destacar la importancia de un título, el presidente Abinader dijo que hay otro proyecto de titulación pendiente por una litis con varias personas y advirtió sobre la consecuencia si no hay acuerdo.

"Hay un proyecto de entrega que es todavía mayor; no lo hemos podido entregar por una litis que tienen algunas personas que están ahí y que tienen una carta constancia" aseguró el mandatario.

Asimismo agregó que, "hemos estado buscando la forma de poder, económicamente, llegar a un acuerdo, pero lo quiero decir aquí, y que sea un acuerdo justo, pero son más de mil títulos aquí, en el pueblo de Neyba, decirles que lleguemos a un acuerdo o lo voy a declarar de utilidad pública".

Duarte Méndez dijo que actualmente se investiga el derecho de propiedad en Villa Jaragua, Uvilla y otros territorios para continuar el proceso de titulación con las familias.

Siguen trabajando en el saneamiento de las parcelas los productores beneficiarios de los proyectos agroforestales.