Localiza sana y salva a menor reportada como desaparecida en SPM

La Policía Nacional informa que fue localizada, en buen estado físico, una menor de edad que había sido reportada como ausente, en una intervención de agentes de la Dirección Central de Investigación Criminales (DICRIM), en la provincia de San Pedro de Macorís.

La localización se produjo luego de que una ciudadana contactara a la madre de la menor para informarle que esta se encontraba en su residencia, a donde había llegado por voluntad propia. Los agentes actuantes contactaron que la niña estaba en perfecto estado físico.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes y valora la colaboración ciudadana.