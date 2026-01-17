Pocos respetan la prohibición de girar a la izquierda en intersecciones

Tras un recorrido por calles y avenidas de la ciudad de Santo Domingo, periodistas de Listín Diario observaron cómo con frecuencia motoristas y conductores de autos violan la disposición de no girar a la izquierda en varias intersecciones. Las señales que ordenan no girar a la izquierda solo parecían estar de decoración.

Sabemos que los motoristas son los que con más frecuencia violan las normas de tránsito que son impuestas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Se recuerda que los giros a la izquierda fueron prohibidos por las autoridades amparadas en el artículo 235 de la ley de tránsito.

“Eso tú lo vas a ver más los días de semana, ¿por qué? Porque mayormente solo hay un agente y eso es demasiado trabajo para uno solo, ahora, los fines de semana es mucho mejor, estamos de 3 y de 4 y facilita mucho más el trabajo y la vigilancia”, explicó un agente de tránsito.

Al imponer esta norma, en principio se aplicaban alrededor de 236 multas a conductores por día; sin embargo, estas cifras han disminuido en su totalidad, pero no significa que no existan conductores que las irrespeten hoy en día al 100%.

¿Cuándo pasa más?

Tras dos horas de vigilancia, se pudo observar cómo alrededor de 11 conductores de autos no respetaban esta norma de tránsito, seguidos de 22 motoristas.

Según los datos ofrecidos por uno de los agentes de tránsito, estas normas suelen ser incumplidas con más frecuencia en horas de la noche. Cuando se oculta el sol los conductores y motociclistas se aprovechan de la falta de patrullaje de agentes de la Digesett.

Accidentes automovilísticos y también de motociclistas ocurren con frecuencia por el incumplimiento de esta disposición del Intrant. Accidentes leves, otros con lesiones graves y hasta que provocan muertes.

Lo que resulta un poco irónico es que a pesar de estar conscientes de las graves consecuencias que esto puede traer consigo, los conductores hacen caso omiso a estos actos que ponen en riesgo sus vidas y las de quienes se esfuerzan por respetar la Ley de Tránsito.

Kennedy con Lincoln

La restricción de no girar a la izquierda en las diferentes calles y avenidas de Santo Domingo no es la única norma que se incumple. Se registran también violaciones como manejar sin el uso de cinturón de seguridad, ir viendo el celular a la hora de conducir y tomar bebidas alcohólicas mientras se conduce.

“Riders” o como normalmente se les conoce: repartidores. Estos suelen ser los más malcriados a la hora de respetar la señales de tránsito.fuente externa

En esa misma línea para los motoristas: no llevar cascos de protección, documentación incompleta, transitar por las aceras, exceso de velocidad, conducir por elevados, túneles y pasos a desnivel son algunas de las tantas violaciones que estos conductores comenten a diario.

Estas infracciones no ocurren sólo en momentos de mucho tráfico. Se observan a cualquier hora del día y de la noche. Según informaciones ofrecidas por agentes de la Digesett, los motoristas son los más “malcriados e irrespetuosos” en cuanto a irrespetar estas normas, incluyendo a los “Riders”, como normalmente se les conoce a los repartidores.

“Los de PedidosYa, uber y la misma juventud son los más malcriados e irrespetuosos”, expresó un agente de la Digesett.

Giros a la izquierda

Como parte de la nueva estrategia para la gestión del tránsito “RD Se Mueve”, a partir del mes de julio pasado quedaron restringidos los giros a la izquierda en varias intersecciones clave del Distrito Nacional, para facilitar la movilidad y mantener la conectividad. También se dispusieron rutas alternas previamente evaluadas, debidamente señalizadas y con acompañamiento técnico y operativo.