PN detiene 18 jóvenes en operativo por disturbios en vía pública con pistolas de hidrogel

La Policía Nacional informó que, como resultado de operativos preventivos desplegados durante el transcurso de esta semana, fueron detenidos 18 jóvenes sorprendidos provocando disturbios y desórdenes en la vía pública, mediante el uso de pistolas de hidrogel y de bolitas, alterando el orden y la tranquilidad ciudadana.

Durante las intervenciones, las autoridades incautaron 14 pistolas plásticas de hidrogel y de bolitas, así como una máscara. Asimismo, fueron retenidas 10 motocicletas, las cuales eran utilizadas por los detenidos para desplazarse mientras realizaban estas acciones, generando además contaminación sónica y perturbación del orden público.

Los operativos fueron ejecutados en diversos sectores de la ciudad, entre ellos Barrio México, Miramar, Restauración, Barrio Blanco, Barrio Lindo, Santa Fe y La Cervecería, entre otros puntos.

La Policía Nacional exhortó a los ciudadanos, en especial a los jóvenes, a actuar con prudencia y descontinuar el uso inadecuado de este tipo de artefactos, a fin de evitar incidentes mayores, al tiempo que reiteró su compromiso de garantizar la seguridad, la paz y la convivencia ciudadana.