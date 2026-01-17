Mario Díaz respalda reforma a la ley de tránsito para restablecer el orden y la seguridad vial

El abogado y dirigente sindical Mario Díaz expresó hoy su respaldo a una modificación profunda e integral de varios artículos de la Ley No. 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de República Dominicana, al considerar que la normativa vigente presenta debilidades estructurales que limitan su efectividad y reducen su nivel de cumplimiento en la práctica.

Díaz planteó la necesidad de endurecer las sanciones contra los conductores temerarios, proponiendo, entre otras medidas, el comiso definitivo de motocicletas involucradas en infracciones graves que causen accidentes y muertes, o que sean utilizadas para cometer actos delictivos; la cancelación de licencias de conducir a conductores reincidentes y peligrosos, así como la revisión y modificación de los requisitos para la importación de motocicletas, a fin de regular de manera más estricta el crecimiento desordenado del parque vehicular nacional.

Asimismo, el dirigente sindical abogó por una penalización más severa y efectiva de las violaciones a la ley de tránsito cometidas por motoristas, incluyendo motoconchistas de nacionalidad haitiana, repartidores de plataformas digitales (delivery) y conductores imprudentes, a quienes responsabilizó de una parte significativa del clima de inseguridad vial que afecta a peatones y conductores de otro tipo de vehículos en todo el territorio nacional.

“El país no puede seguir tolerando que amplios sectores del tránsito operen al margen de la ley. La tranquilidad ciudadana ha sido vulnerada, y solo una reforma profunda a la ley de tránsito, acompañada de una aplicación rigurosa, puede devolver el orden a nuestras calles”, sostuvo Díaz.

El abogado lamentó que la legislación actual sea altamente vulnerable y respetada apenas por un reducido porcentaje de los conductores, lo que evidencia, según afirmó, la existencia de lagunas, ambigüedades y fallas normativas que requieren ser corregidas mediante una revisión legislativa seria y responsable.

En ese mismo orden, Díaz reiteró su respaldo a la implementación inmediata de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) como mecanismo esencial para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el parque vehicular, así como la sustitución integral de la red semafórica a nivel nacional, la cual calificó como obsoleta e insuficiente frente al crecimiento del tránsito.

Díaz recordó que desde hace más de dos años viene solicitando el traspaso de una parte del personal de la Comisión Militar y Policial (Comipol) a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa, el control, la fiscalización y la autoridad institucional en materia de tránsito, especialmente en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

La seguridad vial debe asumirse como una política de Estado; "sin decisiones firmes y estructurales, el caos seguirá cobrando vidas”, concluyó Díaz.