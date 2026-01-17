Taxista encuentra a niña de 6 años y su abuela de 53, reportadas como desparecidas

Tras difundirse en diferentes medios de comunicación la desaparición de la niña Dianibel Ozuna, que este jueves cumplió 6 años, y su abuela Marilyn Adon de Jesús, de 53 años, reportadas desde el martes 13 de enero, familiares informaron que fueron encontradas por un taxista que las reconoció a través de las noticias y las llevó a su casa en el proyecto Las 50 Casitas de Los Prados Orientales, Santo Domingo Este.

Según Danyela Peña, familiar de las antes desaparecidas, la señora se encontraba con la niña en un parque de Los Mina y gracias a la difusión de la información y al rápido acatamiento de los ciudadanos pudieron dar con este paradero.

“Gracias a Dios y a las noticias las reconocieron y las trajeron”, exclamó la joven.

La misma explicó a través de una llamada que, tras llegar, su abuela Marilyn Adon le dijo que estaba “resolviendo algo” y que hasta se iba a quedar más tiempo.

Anterior a esto, en medio de su búsqueda, la familia y los vecinos de la señora habían mencionado que esta sufre de una enfermedad mental por problemas personales que le han estado afectando en estos últimos meses.

“A ella le dan crisis de nervios, empieza a caminar de aquí para allá, pero ya vuelve en sí, vuelve para su casa, normal”, había comentado Keyla, hija de la señora y madre de la niña.

“A ella la quieren sacar de esa casa, parece que eso la ha llevado a estar así… Últimamente ella está loca”, agregó Juan Hernández, vecino de la señora.

Tanto la niña como la señora fueron encontradas en perfecto estado físico.