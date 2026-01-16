Será sepultado hoy el abogado Carlos José Jiménez

Será sepultado este viernes el reconocido el abogado y catedrático universitario y político, Carlos José Jiménez Messón "Checa".

Con una activa vida pública, además de su labor como abogado y profesor universitario, Jiménez Messón incursionó en la política en diferentes organizaciones, siendo candidato vicepresidencial junto a Luis Julián Pérez por el Movimiento de Salvación Nacional, MSN.

Era hermano del exsenador Miguel Ángel Jiménez Messón (Chío), de la chef Cruz María Jiménez Messón (Crucita), asi como de María Jiménez Messón, precursora del turismo de cruceros en la provincia, del médico anestesista César Jiménez Messón y del empresario Guillermo Jiménez Messón, estos últimos fallecidos

Hace 7 meses falleció su esposa Daisy Guindín de Jiménez, con quien procreó a María Luisa, Daisy, Carlos José y Milton René Jiménez Guindín.

Sus restos están siendo velados en la Funeraria Blas-Blas y el sepelio se realizará este viernes en el cementerio Jardín Nubes de Gloria, en Muñoz.