La Fuerza del Pueblo juramenta a tres nuevos miembros en la provincia Bahoruco

El partido Fuerza del Pueblo (FP) continuó con su proceso de fortalecimiento organizativo al juramentar nuevos miembros en la provincia Bahoruco, como parte de su estrategia política con miras a las próximas elecciones en la República Dominicana.

El acto de juramentación fue encabezado por el vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, quien estuvo acompañado de Noris Medina, quien es miembro de la Dirección Política y exdiputada por Barahona.

Entre los nuevos integrantes juramentados figuran Ericsson Mateo Peña, exdirector de la Junta Municipal de Mena; Erick Algarrobo, excandidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en ese distrito municipal, y Elin Mateo Peña, exdirigente del PLD en la comunidad de Mena Arriba.

Durante su intervención, Jiménez Peña afirmó que estas incorporaciones refuerzan el trabajo político de la Fuerza del Pueblo en la provincia Bahoruco y en toda la región Suroeste del país.

“Ustedes vienen a fortalecer el trabajo político que desarrolla la Fuerza del Pueblo no solo en Bahoruco, sino también en Independencia, Barahona y Pedernales, con el objetivo de que Leonel Fernández vuelva a dirigir los destinos nacionales y devolver la dignidad a una población que hoy vive entre la desesperanza y la decepción frente a un gobierno que gobierna para los más ricos”, expresó el dirigente político.

De su lado, los nuevos miembros de la organización manifestaron su compromiso de trabajar activamente para lograr el retorno de Fernández al poder y, desde el gobierno, retomar las transformaciones económicas y sociales impulsadas a partir de 1996, cuando el líder de la Fuerza del Pueblo asumió la Presidencia de la República por primera vez.

En el acto participaron, además, los miembros de la Dirección Central (DC) y dirigentes de la Fuerza del Pueblo en la provincia Bahoruco, Santo Salvador Cuevas y Edgar Pérez, quienes valoraron la juramentación como un paso importante para el crecimiento político de la organización en la zona.

La Fuerza del Pueblo mantiene una agenda activa de juramentaciones y encuentros políticos en distintas provincias del país, como parte de su proceso de consolidación territorial.