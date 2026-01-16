Nelsy Cruz, la pequeña de la casa y eficiente gobernadora de Monte Cristi

Nelson Ramón Cruz y Dominga Martínez, padres de Nelsy Cruz, fallecida por la tragedia del Jet Set, recuerdan a su hija con dolor y tristeza, pero también como una niña extrovertida y la alegría de la familia.

Nelson Ramón Cruz explica que Nelsy fue la menor de tres hermanos, a la que le gustaba mucho bailar, principalmente con él, gustándole así las fiestas y estar alegre, por lo que hoy se entristece al decir que la alegría de la familia se le ha ido, dejando también a una hija en la orfandad.

El día de la tragedia que cobró la vida de 236 personas y dejó a cerca de 180 heridos, los padres de Nelsy Cruz recibieron varias llamadas de familiares y amigos, quienes se abstenían de informarle que su hija había fallecido.

Por esa razón, Dominga Estévez llamó a su nieta, hija de la hoy fallecida, quien bajo llanto y tristeza le informó sobre terrible situación.

Cruz narró a Listín Diario que Nelsy era creyente en Dios y que la madrugada de la tragedia llamó al presidente Luis Abinader para alertarle sobre lo que había pasado. Relata que cuando era transportada hacia el hospital se entregó al Señor, según le contaron su chofer y asistente que iban junto a ella.

Gobernado de Monte Cristi, Nelsy Cruz, falleció en la tragedia de la discoteca Jet Set, el 8 de abirl de 2025 Fuente externa

“Eso posiblemente no tengamos mucha gente con esa suerte, está muerta pero sabemos que está en un buen lugar, porque el Señor dice que no importa lo que haya hecho, si confesares que yo soy tu salvador estarás conmigo en el paraíso”, indicó Cruz.

Los padres de Nelsy Cruz catalogan el proceso judicial en contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de Jet Set, como lento, por lo que creen que ha habido privilegios para los acusados.

Cruz dijo que en su caso tiene la facilidad de sostener a la hija de Nelsy Cruz, pero muchos que no tienen sustento quedarán desamparados, por lo que esperan una compensación económica para esas familias que hoy necesitan ayuda.

“Tal vez ellos no paguen mucho tiempo de cárcel, pero deben pagar hasta el último centavo por los daños y perjuicios que les causaron a las personas en ese acto de irresponsabilidad”, dijo Nelson, quien lamentó que los hermanos Espaillat no serán juzgados con el nuevo código penal sino con el anterior.

La familia dijo que se querelló por la parte civil y que espera que sean condenados y que no haya privilegios.

Gobernación

En agosto de 2020, Nelsy Cruz fue designada por el presidente Abinader como gobernadora civil de Monte Cristi, posición que el mandatario primeramente contemplaba para su madre y que se lo había manifestado al pelotero de Grandes Ligas, Nelson Cruz.

“El presidente de la República le habló al hijo mío de que quería que fuera mi esposa para que fuera gobernadora y él le dijo seguidamente sin consultar con nosotros, porque tampoco nosotros no lo íbamos a aceptar, de que esa posición no era para personas mayores, se necesita gente con espíritu, con ánimo, con energía y con decisión de estar dispuesta”, dijo el padre de Nelsy.

El consejero principal que recibió Nelsy de su padre fue que fuera una nueva gestora, entendiendo que el dinero que reciben las gobernaciones es insuficiente para realizar un gran trabajo.

Nelson Ramón Cruz y Dominga Martínez, padres de la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz, revelaron que su hija se entregó al Señor cuando era conducida al hospital.GOIDY REYES/LD

“Primero hacerte amigo de los funcionarios, y si te ven cercano al presidente los funcionarios van a estar siempre dispuestos, si es que tú no busca favores para ti, porque cuando los funcionarios ven que tú lo que buscas son favores para ti, se ahuyentan y se apartan de ti y dicen ahí viene la jodona a pedir para ella o el jodón a pedir para él, y ella comprendió esa misión y lo asumió con mucha responsabilidad”, dijo Nelson Ramón Cruz, destacando que ese fue el éxito de la gestión de su hija.

Nelsy en el recuerdo

El recuerdo más lindo que tiene Dominga Martínez de su hija es que era su defensora. “Por eso cuando ella murió yo dije perdí la que me defendía, la que me defendía en todo, era parecida en mí en todo hasta en la comida, en los gestos, en todo”, indicó.

“Mi hija nació siendo política porque yo embarazada en el 82, cuando Salvador Jorge Blanco era candidato, yo andaba en todas las caravanas estando embarazada de ella, es decir, ella nació el 6 de agosto del 82 y Jorge Blanco cogió el 16 de agosto el mando de ser presidente”, dijo Dominga.

Estudios

Nelsy Cruz cursó sus estudios primarios en Las Matas de Santa Cruz de la provincia Monte Cristi, en la escuela Pedro Antonio Pimentel. Los estudios secundarios los realizó en el liceo de la misma comunidad, donde tuvo que tomar clases de la mano de su padre, quien aparte de comunicador, también es maestro de profesión.

Dominga Martínez, madre de Nelsy Cruz, dijo que sus aspiraciones eran ser odontóloga y que trabajó como asistente en un consultorio que tenía una tía.

