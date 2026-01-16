Ethian Vásquez es extraditado a Puerto Rico por acusación de narco, tras 49 días de espera en RD

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este viernes que Esteffani José Vásquez Amarante, reconocido por el alias “Ethian", fue extraditado para responder ante un tribunal de Puerto Rico por la acusación en su contra de narcotráfico y lavado de activos.

Esto ocurre 49 días después de que Vásquez Amarante aceptara voluntariamente ser enviado hacia Estados Unidos, tiempo que permaneció en espera hasta que el pasado 14 de enero los organismos judiciales dominicanos concluyeron el proceso de entrega.

Vasquez Amarante fue arrestado el 6 de noviembre del pasado año por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), atendiendo a una acusación depositada en el Distrito de Puerto Rico, donde, según alegan fiscales a cargo del caso, conspiró para traficar drogas.

De ser declarado culpable, este podría enfrentar una sentencia mínima de 10 años y hasta cadena perpetua por los cargos de tráfico de drogas y una sentencia de hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero. No obstante, el Gobierno dominicano determinó que no recibirá pena de muerte, ya que así lo prohíbe el artículo 37 de la Constitución al proteger el derecho a la vida.

El fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, Stephen Muldrow, indicó que la extradición de Vásquez representa “otro paso importante” en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

“Este proceso demuestra el compromiso del Departamento de Justicia y de nuestros aliados en las fuerzas del orden, así como la cooperación de la República Dominicana, para trabajar juntos y llevar a los narcotraficantes internacionales ante la justicia”, expresa Muldrow a través de una nota de prensa.

Muldrown aseguró que continuarán intensificando las labores interinstitucionales para desmantelar los cárteles internacionales de la droga “que contrabandean drogas a Puerto Rico y al territorio continental de Estados Unidos”.

La agente especial interina a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, capital de Puerto Rico, Claudia Dubravetz, advirtió a los criminales que “aprovechar el acceso político, la tecnología financiera o las fronteras internacionales no eximirá a los criminales de rendir cuentas”.

“El FBI, junto con nuestros socios federales e internacionales, perseguirá enérgicamente a los narcotraficantes transnacionales y a quienes blanquean dinero que socavan el estado de derecho y amenazan a las comunidades en Estados Unidos y en el extranjero”, indica Dubravetz en el comunicado.

Un gran jurado federal emitió la acusación formal el 7 de septiembre de 2023, alegando que “Ethian” Vásquez “conspiró” para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el conocimiento y la sospecha razonable de que sería importada a Estados Unidos.

El plan para traficar los narcóticos ocurrió, según las autoridades estadounidenses, desde 2022. Sin embargo, registraron que “a más tardar” el 17 de marzo de 2021 “conspiró” para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Relación cercana con el Estado dominicano

Vásquez Amarante, al momento de su arresto, estaba casado con la diputada Jacqueline Fernández, del gobernante Partido Revolucionario Moderno. La reacción de la legisladora de la provincia La Romana consistió en desligarse de las denuncias emitidas por Estados Unidos contra su expareja, aclarando que estaban separados y habrían tomado “caminos distintos”.

Vásquez es hijo de José María Vázquez Montero, juez del Tribunal Superior de Tierras de El Seibo, quien, después de ser entrevistado el pasado 20 de noviembre por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), aprovechó la ocasión para responder las preguntas de los periodistas.

“Confiamos en la justicia norteamericana y él tiene que probar la inocencia que alega. Y si resulta culpable, que caiga sobre él todo el peso de la ley”, dijo al salir del encuentro con la mesa del CNM, encabezada por el mandatario Abinader.