“Las enfermedades no esperan”: Diosmedy Rosario tiene cáncer pero no acceso al tratamiento

A sus 33 años, Diosmedy Rosario Polanco lucha contra el cáncer en múltiples zonas de su cuerpo y clama con urgencia al Programa de Medicamentos de Alto Costo para que autorice el tratamiento necesario para combatir la enfermedad.

El fármaco que requiere es pembrolizumab de 200 mg, un medicamento utilizado en la inmunoterapia. Necesita aproximadamente 24 dosis, suministradas cada 21 días.

A través de un audiovisual que circula en redes sociales, la joven se muestra vulnerable y visiblemente angustiada tras exponer su situación de salud.

“Aquí estoy pidiendo una ayuda de cualquier persona que realmente me pueda ayudar. Que trabaje en el gobierno, que me pueda aceptar ese medicamento de alto costo”, manifiesta con voz temblorosa la penuria que hoy la agobia.

Listín Diario conversó con Diosmedy Rosario, quien aseguró que su cáncer avanza de manera “muy agresiva”. La joven están solicitando el tratamiento desde el 29 de agosto y dice que hasta la fecha no ha obtenido respuesta.

Y reconoce que, aunque quisiera perseverar a que llegara su turno en la lista, su enfermedad no puede esperar.

“Las enfermedades avanzan y uno no se puede parar, uno tiene que luchar, luchar porque uno quiere seguir viviendo”, expresó Rosario con voz firme en el video.

Incluso, agrega que no está pidiendo dinero; su mayor deseo es que alguna persona o autoridad aliada al Gobierno ayude a que le otorguen la aprobación del tratamiento.

“Me gustaría que el medicamento fuera aprobado, ya que la espera es muy lenta”, afirma.

Acerca del estado de salud

Diosmedy Rosario Polanco reside en Santiago, carretera La Cienega, en la calle principal número 17 y recibe atención para su enfermedad en la clínica Unión Médica del Norte.

Tras conversar con Listín Diario, compartió otros detalles acerca de su estado de salud.

En noviembre de 2024 la joven fue diagnosticada con cáncer en varias partes de su cuerpo, aunque por el momento prefirió no entrar en detalles.

“Han sido tiempos difíciles. Empecé mi proceso de quimioterapia en enero de 2025; en ese proceso me dieron seis ciclos del tratamiento y los estudios salieron bien en ese tiempo”.

Sin embargo, en los últimos meses su salud empezó a empeorar, por lo que ahora necesita pembrolizumab 200 mg para contrarrestar la enfermedad.

Si te interesa ser una mano amiga y contribuir con este caso, puedes comunicarte con Diosmedy Rosario Polanco a través del contacto: 829-780-3919.