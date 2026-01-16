Amplían a cinco provincias en alerta verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a cinco provincias la alerta verde ante la incidencia de una vaguada prefrontal que se mantiene generando aguaceros desde tempranas horas de la mañana en algunas localidades.

En ese sentido, las provincias en alerta verde son Santiago, Santiago Rodríguez, Monte Plata, La Vega y Puerto Plata, ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas, rurales o urbanas.

Esta alerta verde se coloca cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, que puede ser parcial o total.

El COE recomienda a la ciudadanía mantenerse en contacto con los organismos de defensa y socorro como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia.

Asimismo, exhortan seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros se le recomienda a residentes en zonas de alto riesgo tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

De igual forma, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.