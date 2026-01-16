Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

gonzalo castillo

Abogada de Gonzalo Castillo: No hay pruebas suficiente en su contra para condenarlo por corrupción

La abogada del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominincana (PLD), Gonzalo Castillo desmeritó la calidad de pruebas que ha presentado el Ministerio Público (MP) por la supuesta estafa realizada al Estado de, aproximadamente, RD$21,000 millones en procesos de contratación para la edificación de obras.

Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)/archivo

Keyly MartínezSanto Domingo, RD. 

La defensa del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominincana (PLD), Gonzalo Castillo, desmeritó la calidad de pruebas que ha presentado el Ministerio Público (MP) por la supuesta estafa realizada al Estado de, aproximadamente, RD$21,000 millones en procesos de contratación para la edificación de obras. 

Ante la acusación realizada por el MP en contra de Castillo, la jurista Laura Acosta calificó las evidencias de difusas y dijo que muchas se remontan a activos manejados en Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en 2009, años antes haber dirigido esa institución gubernamental. 

"La línea de tiempo es imposible, a menos que Gonzalo Castillo tenga una máquina del tiempo, como creo que tiene el Ministerio Público. No hay forma de que él estuviera involucrado con ese dinero. No hay pruebas suficientes", reiteró.

Abordó el "entramado" de las bancas de apuestas, un negocio ilícito que tenían la mayoría de acusados que acompañan a Castillo en el caso judicial denominado "Calamar". Este, según el órgano persecutor, era utilizado para financiar estilos de vida lujosos y la campaña electoral de Gonzalo Castillo.

"El brazo operador, la persona que tomaba el dinero de las bancas, era José Pablo Ortiz y él decía que se lo daba a Gonzalo; el Ministerio tomó esa declaración y nunca la comprobó", dijo la abogada.

Emilio Jiménez y Gonzalo Castillo

La abogada detalló los testimonios de Ramón Emilio "Mimilo" Jiménez, testigo principal de este caso, quien presuntamente le llevaba el dinero de los sobornos a Gonzalo Castillo.

"Emilio nunca dijo una fecha, ni de la reunión en Palacio, ni de cuándo le daba el dinero a la supuesta muchacha que se lo depositaba a Gonzalo; su única prueba es su palabra", se quejó la abogada.

