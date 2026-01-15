El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), advirtió este jueves que las organizaciones políticas no pueden adelantar las etapas de los procesos electorales ni posicionar aspirantes de manera anticipada, ya que esto quebranta la democracia interna y la equidad entre los competidores.

Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, al iniciar el nuevo ciclo tras ser ratificado en su cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura, recordó que las acciones de precampaña fuera del plazo legal fueron objeto de judicialización en 2025.

Durante su discurso en la Audiencia Solemne por el aniversario numero 14 de la alta corte, Camacho Hidalgo dijo que mediante la sentencia TSE/0011/2025 el tribunal determinó que, si bien las organizaciones partidarias tienen derecho a diseñar estrategias de cara a futuros procesos electorales y realizar propaganda institucional, no pueden adelantar las etapas electorales.

TSE advierte a partidos que es ilegal adelantar etapas electorales y precandidaturas.Fuente Externa

Sostiene que articular una candidatura de manera anticipada choca con la equidad a lo interno de la organización y quebranta la democracia interna.

Camacho Hidalgo destacó que el TSE ha redefinido las reglas para la categorización de partidos y el financiamiento público.

Explicó que estas decisiones buscan compensar las desigualdades en la captación de recursos privados, permitiendo que organizaciones con menos presupuesto puedan cumplir sus funciones y competir con posibilidades reales.

Destacó que la manera en que la justicia electoral opera hoy en República Dominicana es el resultado de la interacción y el diálogo dinámico entre diferentes instancias, partidos políticos, la sociedad civil y el Congreso Nacional.

Asimismo, subrayó que el tribunal ha corregido vulneraciones al derecho al voto, citando casos de ciudadanos del Distrito Nacional inscritos erróneamente a colegios de Santo Domingo Oeste, quienes eran obligados a sufragar en demarcaciones a las que no pertenecían.

El presidente del TSE resaltó la labor de la alta corte en la corrección de actas del estado civil y cambios de nombres.

“Un error en un acta puede ser una barrera para acceder a estudios o servicios básicos. Cada decisión que adoptamos tiene un impacto directo en la estabilidad de una familia”, afirmó el magistrado.

Para garantizar respuestas oportunas, el TSE dijo que agilizó la tramitación de expedientes, logrando cifras récord de productividad durante el año 2025 y el período 2021-2025.

Evolución Normativa y Seguridad Jurídica

El magistrado resaltó la importancia de la reciente Ley núm. 39-25, Orgánica del TSE, que unifica las competencias del tribunal, fija plazos claros para impugnaciones e instituye el estatuto de los jueces.

"La justicia electoral hoy es el resultado de un diálogo dinámico entre instituciones, partidos y sociedad civil. Podemos afirmar con confianza que nuestro sistema ha madurado", expresó el presidente de la alta corte.