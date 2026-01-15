Leah Campos se reúne con director de la DNCD

La Embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, se reunió con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa.

En la información dada a conocer por el organismo antinarcóticos se informó que el encuentro es una “oportunidad para reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcoterrorismo y las operaciones conjuntas en curso”.

Aunque no se especifica el día del encuentro, la DNCD expresa que la Embajadora estuvo acompañada de Rebecca Márquez, directora de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en el país.

La DNCD indicó que continúan trabajando con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), por sus siglas en inglés, del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“La DEA y la INL han facilitado las operaciones conjuntas y el entrenamiento para la DNCD, fortaleciendo sus capacidades, incluyendo el apoyo a unidades especializadas y el intercambio de mejores prácticas en materia de interdicción e inteligencia”, dijo la entidad.