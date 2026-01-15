Se entrega a la PN joven acusado de homicidio en Navarrete

Fue entregado de manera voluntaria a la Policía Nacional el joven Erickson Luis Cabrera Mercado, quien era activamente buscado por su presunta implicación en la muerte de Kelvin Reyes Martínez, ocurrida en el municipio de Navarrete.

El reporte policial indica que Cabrera Mercado era buscado por su presunta implicación en la muerte, de Reyes Martínez, ocurrida el pasado 11 de enero de este año, en las inmediaciones de un colmado ubicado en la calle Doble Vía, sector San Miguel, municipio de Navarrete.

La entrega se realizó en la oficina de Juan Bautista, director regional de la Policía Nacional en Santiago.

El abogado del acusado manifestó que Cabrera Mercado no tiene antecedentes penales y que su decisión de entregarse responde al interés de enfrentar el proceso conforme a la ley.

Así mismo, Erickson Luis Cabrera Mercado negó haber asesinado intencionalmente a Reyes Martínez.

Según su versión, el occiso llegó a la vivienda donde se encontraba con su pareja, identificada como Estefany, con la supuesta intención de agredirla con un arma blanca.

Cabrera afirmó que logró arrebatarle el arma y que, en medio de un forcejeo, lo hirió sin intención de causarle la muerte.

Cabrera explicó que no se había entregado anteriormente por temor y por no saber cómo proceder ante la situación. Asimismo, expresó arrepentimiento por lo ocurrido, asegurando que nunca quiso provocar la muerte de la víctima.

Bautista informó que el caso será investigado por el Ministerio Público, organismo encargado de determinar la veracidad de las declaraciones y establecer las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.