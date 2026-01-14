Vaguada continuará dejando lluvias este miércoles

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles se espera que una vaguada genere incrementos nubosos sobre algunas provincias del país.

Estas localidades donde se esperan estas lluvias son La Altagracia, El Seibo, La Romana y Hato Mayor.

El Indomet pronostica que en horas de la tarde la vaguada continúe dejando lluvias sobre Monte Plata, Santo Domingo, Duarte, Samaná, y María Trinidad Sánchez. En horas de la noche, se esperan en San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Peravia, entre otras provincias del litoral caribeño.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, debido a la estación del año y el viento fresco de dirección noreste.

Además podría presentarse neblinas, durante las primeras horas de la mañana en distintas zonas montañosas y algunos valles.