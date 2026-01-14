Familiares y sobrevivientes de tragedia del Jet Set convocan a marcha pacífica para pedir justicia

Sobrevivientes y familiares de fallecidos de la tragedia Jet Set convocaron a una marcha pacífica el domingo 25 de enero para pedir justicia por los 236 fallecidos y más de 100 heridos que dejó el desplome del techo de la discoteca.

A través de una publicación del “Movimiento justicia Jet Set”, precisan que la convocatoria es a partir de la 1:00 de la tarde en la estación de la línea 1 del Metro de Santo Domingo, Juan Bosch, en la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez.

“Hacemos un llamado al pueblo dominicano a que se una a los dolientes y sobrevivientes de esta tragedia y asistan a esta marcha pacífica. Por la verdad, la memoria y la justicia de aquellos que murieron ese nefasto 8 de abril”, cita la publicación.

“A 9 meses de esta tragedia los responsables están libres, comprando voluntades, moviendo su dinero a su antojo y adquiriendo nuevas empresas. Basta ya, queremos ser vistos y escuchados”, se lee en el comunicado.

El movimiento que convoca a esta movilización es integrado por sobrevivientes del siniestro, quienes además crearon el rap “238 voces piden justicia”.

“Este rap nace desde el dolor, pero también desde la esperanza. No pedimos venganza. Pedimos la verdad, responsabilidad y justicia, para que esto no vuelva a pasar nunca más”, se lee en la descripción de lo que no sugieren como un tema musical, más bien como “un grito”.

La tragedia

La tragedia del Jet Set ocurrió a las 12:44 de la madrugada del martes 8 de abril, dejando como saldo 236 fallecidos y alrededor de 100 heridos, conforme al informe del Ministerio Público, en su acusación formal en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios y administradores de la discoteca.

El hecho ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez, también víctima mortal, armonizaba la canción “De color de rosa”, en uno de los tradicionales lunes bailables del histórico lugar de diversión.