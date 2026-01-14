Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Derrumbe en Jet Set: Lourdes Carolina dejó a un esposo abatido y a dos mellizos en la orfandad

Amauri Martínez la recuerda como “la mejor mujer del mundo” y “la mejor madre” tras once años de casados.

Amauri Martínez y Lourdes Carolina Estrella Guzmán.

Amauri Martínez y Lourdes Carolina Estrella Guzmán.

Lizbeth Chalas

La ausencia de Lourdes Carolina Estrella Guzmán marcó un antes y un después en la vida de su familia, principalmente en la de su esposo Amauri Martínez y sus dos hijos mellizos de diez años, tras su fallecimiento en la tragedia de la discoteca Jet Set.

Treinta y cinco años tenía Carolina al momento del siniestro. Ella es recordada por su esposo como “la mejor mujer del mundo” y “la mejor madre” tras once años de casados.

Video

Lourdes Carolina Estrella, la tragedia del Jet Set dejó en orfandad a sus dos mellizos


“Mi esposa me dejó con dos hijos mellizos, una hembra y un varón; ella era todo con esos niños; ahora me toca a mí ser padre y madre a la vez. La vida me cambió del cielo a la tierra. Queremos justicia, justicia”, expresó Martínez.

Carolina trabajaba en el Banco López de Haro como “analista de cumplimiento”, y algunos conocidos la recuerdan como una mujer alta, de piel clara y cabello largo; además, le atribuían cualidades como la puntualidad, la responsabilidad y un ser amigable.

Martínez relató que Carolina falleció al instante, justo al lado de él y tras durar nueve horas sepultado entre escombros; consideraba que su esperanza de vida era muy escasa.

Expresó que su vida no ha seguido el mismo curso después de ese fatídico 8 de abril y que el rol más desafiante e importante que ha tenido que asumir es el de ser “padre y madre”.

“Cada día que pasa es pensando en lo vivido, en esa tragedia, y no hay forma de que eso se escape de nuestra mente y la vida ha sido diferente después de esta tragedia. El tiempo que yo tenía sobrante ya no lo tengo porque tengo que hacer todo a la vez; soy padre y madre. Todo eso hasta en la salud me afecta”, expresó.

Junto a ellos, también acudieron a la fiesta en la que tocaba el merenguero Rubby Pérez, el hermano de Amauri, Nelson Martínez, y su esposa, todos sobrevivientes.

Solo quieren justicia

Martínez apela a que la justicia dominicana prevalezca en el caso y que los responsables paguen por la negligencia que cobró la vida de más de 230 personas y dejó 180 heridos.

“Había pruebas contundentes y claras de que una tragedia tan grande y sin precedentes pudo evitarse. Yo quiero justicia y que al sistema judicial entero le conduela esto y entiendan el dolor que tenemos nosotros y los familiares”, expresó Martínez.

“Espero justicia. Hay demasiadas pruebas contundentes de que por ellos pasó esa tragedia”, concluyó.

