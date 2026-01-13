Vinicio Castillo denuncia hipocresía de la izquierda dominicana por respaldar a Nicolás Maduro

El exdiputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, criticó duramente a los movimientos de izquierda dominicanos por su apoyo al dictador Nicolás Maduro, actualmente preso en Nueva York por cargos de narcotráfico.

Castillo enfatizó que Estados Unidos tenía el derecho a defenderse frente a un régimen que ha establecido pactos con el narcotráfico y organizaciones extremistas, lo que constituye una grave amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

“A Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio le ofrecieron todas las oportunidades para un diálogo pacífico con el fin de que abandonara el poder en Venezuela. Se hicieron ofertas generosas que garantizaban su impunidad y recursos económicos. Trump no quería recurrir a la fuerza militar, pero el dictador Maduro no dejó otra alternativa. Esta es la verdad histórica”, afirmó Castillo Semán.

El dirigente criticó la inacción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), que, según él, desertaron de su papel durante más de 10 años frente a Maduro.

“Si estos organismos hubieran actuado con responsabilidad, Venezuela no estaría en la situación actual. La izquierda dominicana debería reconocer esta realidad en lugar de movilizarse en favor de un presidiario”, añadió.

Castillo también recordó que Maduro ignoró las advertencias de la comunidad internacional, incluyendo a líderes de izquierda como Lula y Boric, quienes no lo reconocieron como presidente.

“Ya antes había engañado a la Administración Biden, levantando sanciones y liberando a su testaferro Alex Saab, a cambio de promesas de elecciones libres”, subrayó.

Finalmente, el ex diputado y dirigente de la FNP hizo un llamado al gobierno dominicano para continuar en el camino hacia el restablecimiento de la democracia en Venezuela, similar a lo que ocurrió en la República Dominicana tras la muerte de Trujillo.

“Este proceso de transición y reconciliación nacional es esencial para llevar a cabo elecciones libres y limpias, arbitradas por la comunidad internacional, que es el objetivo final para salir de la crisis actual”, concluyó.