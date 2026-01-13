Luis Valdez es el nuevo vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas

El exdirector general de Impuestos Internos, Luis Valdez, fue designado como nuevo vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas.

La información fue dada a conocer por el Banco de Reservas a través de su cuenta de X.

“Nos complace anunciar la incorporación de Luis Valdez Veras como nuevo vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas”, reseña el posteo de la entidad bancaria en la red social.

Valdez fue el titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) desde agosto del 2020, cuando el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumieron el poder, hasta el pasado martes seis de enero cuando Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni fue nombrado en su sustitución.

El nuevo incumbente es licenciado en Derecho y posee especialización en Derecho Tributario y Procesal Tributario, con años de experiencia en el sector público. Actualmente cursa un Doctorado en Derecho y Sociedad en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), España.

Valdez se ha desempeñado en el área como consultor presupuestario en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; además de haber integrado en la Liga Municipal Dominicana la Comisión de Fiscalización y Control de los fondos de la Ley 166-03.

Juramentación

Valdez fue juramentado por el presidente de BanReservas, Leonardo AguileraFuente Externa

Valdez fue juramentado por el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, quien expresó su satisfacción de poner al frente de la entidad Valdez, a quien, dijo, entrega el reto de superar los logros alcanzados por Seguros Reservas.

“Lo hemos hecho bien y lo vamos a seguir haciendo mejor con la gestión de Luis, probado en el sector público”, destacó el ejecutivo bancario.

Asimismo, Valdez agradeció el respaldo y confianza en esta tarea, y manifestó su compromiso con el cumplimiento de las expectativas, llevando a cabo un trabajo eficiente.

“Nosotros lo que sabemos hacer es lo mismo que ustedes, trabajar”, dijo Valdez luego de juramentarse en una ceremonia en la sede principal de la empresa, en presencia de ejecutivos de Banreservas, de Seguros Reservas y del anterior incumbente, Nelson Arroyo.

Malestar

La designación de Valdez es el último de los movimientos realizados por el presidente Abinader ha catalogado como “una nueva etapa de su Gobierno”; sin embargo estos han vuelto a provocar malestares dentro de las bases y la dirigencia perremeistas debido a la cancelación de “compañeros de partido”.

Precisamente, la salida de Valdez en favor de la designación de Urrutia Sangiovanni ha sido uno de los casos más señalados e incluso citado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como “ejemplo”, señalando que personas con buen desempeño fueron removidas injustificadamente.

“Las bases de este partido y este partido somos comprensibles y comprendemos la situación. Pero esa situación no debe llevarnos a que nos golpeen a la gente de nosotros, sobre todo, si han obrado y han actuado con seriedad y si han actuado con el debido buen desempeño, como es el caso de lo que pasó en Impuestos Internos. ¿Por qué hay que llevárselo a todos? ¿Por qué hay que llevárselo a todos?”, fue lo exclamado por Pacheco.