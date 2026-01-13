Las lluvias continúan este martes en RD por una vaguada

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes la incidencia de la vaguada y el viento del este/noroeste continuarán generando lluvias débiles y moderadas en provincias del sureste, noroeste y la Cordillera Central.

De manera específica, se refiere a la zona costera de Hato Mayor y El Seibo, así como en Monte Plata, La Altagracia, La Romana, Samaná, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Valverde, Santiago, La Vega y Monseñor Nouel.

En San Pedro de Macorís y sectores de Santo Domingo se espera que las lluvias continúen ocurriendo durante las primeras horas matutinas junto con incrementos nubosos.

Mientras tanto, la temperatura se mantendrá agradable debido al invierno y el viento fresco del norte, especialmente en horario matutino y nocturno, con un mínimo de 18 °C y 20 °C y un máximo de 28 °C y 30 °C.

Se prevé además la ocurrencia de nieblas o neblinas en las primeras horas de la mañana en distintas zonas montañosas y algunos valles del interior del país.