ICE repatría 41 dominicanos tras cumplir condenas en cárceles de Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) repatrió este martes a la República Dominicana a un grupo de 41 nacionales que habían cumplido condenas en cárceles estadounidenses por diversos delitos, convirtiéndose en el segundo contingente de dominicanos deportados en lo que va del año 2026.

De acuerdo con los informes oficiales, los repatriados habían sido sentenciados por crímenes que incluyen narcotráfico, homicidios, lavado de activos, secuestros, falsedad de escritura federal, porte ilegal de armas, delitos sexuales y violaciones a las leyes migratorias de Estados Unidos.

Algunos de ellos cumplieron penas que oscilaron entre cinco y diez años de prisión.

La aeronave que transportó a los exconvictos arribó al país bajo estrictas medidas de seguridad y fue recibida por funcionarios y agentes adscritos a la Dirección General de Migración (DGM), con el apoyo de personal de otras agencias de investigación del Estado.

Tras su llegada, los nacionales fueron trasladados desde el aeropuerto hasta el Centro de Control Migratorio de la DGM, ubicado en Haina, provincia San Cristóbal.

En ese centro, los repatriados serán sometidos a un proceso de investigación y depuración.

Aquellos que no tengan asuntos pendientes con la justicia dominicana serán puestos en libertad y entregados a sus familiares, mientras que los que figuren con expedientes abiertos o procesos judiciales en el país serán remitidos al Ministerio Público para los fines correspondientes.

Este es el segundo grupo de dominicanos deportados por las autoridades migratorias estadounidenses en lo que va del año.

El pasado 7 de enero, otro avión con nacionales repatriados arribó al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), procedente también de territorio estadounidense.

Datos extraoficiales indican que durante el año 2025 más de 4,000 dominicanos fueron deportados desde Estados Unidos tras cumplir condenas por distintos delitos, entre ellos distribución de drogas, homicidios y violaciones a las leyes de inmigración.

Las estadísticas reflejan un incremento sostenido en las repatriaciones, particularmente desde que el presidente Donald Trump endureció las políticas de deportación, argumentando razones de seguridad nacional y económicas.

Entre los deportados durante 2025 se registraron, según los datos disponibles, al menos 553 casos vinculados a delitos relacionados con drogas, 126 por asaltos, 101 por violencia, 67 por porte ilegal de armas, 42 por delitos sexuales, 35 por homicidios, 22 por fraudes y 17 por uso de documentos falsos. También se reportaron casos de lavado de activos, contrabando y trata de personas, aunque sin precisarse cifras exactas.

Las autoridades dominicanas reiteraron que todos los repatriados son recibidos bajo protocolos establecidos y trasladados al centro de detención de Haina para su evaluación.

Aquellos que salieron del país evadiendo controles policiales o judiciales y que cometieron delitos en territorio nacional serán procesados conforme a la ley, mientras que quienes no presenten antecedentes pendientes quedarán en libertad bajo la custodia de sus familiares.