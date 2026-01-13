“La Marrana”, acusado de varios delitos, se entrega a la Policía en Barahona

Un joven que era activamente buscado por miembros de la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) por la comisión de múltiples delitos se entregó este mediodía en la sede de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, en esta ciudad.

Se trata de Leonel Escarling Mercedes Féliz, alias “La Marrana”, quien fue entregado a las autoridades a través del alcalde Míctor Emilio Fernández de la Cruz, la gobernadora provincial Oneida Féliz Medina y un tío del imputado, al director regional Sur de la Policía Nacional, general de brigada Claudio E. Moquete González.

Durante el acto de entrega, el alcalde Fernández de la Cruz solicitó al general Moquete González garantizar la integridad física y los derechos humanos del joven.

El director regional Sur de la Policía aseguró que se respetarán los derechos del detenido, y que será investigado en relación con los hechos que se le imputan. Indicó que, de no comprobarse su vinculación, será puesto en libertad, y que, en caso contrario, se procederá conforme a lo que establece la ley.

“La Marrana” era buscado mediante la orden de arresto número 2025-AJ0086589. Según el informe policial, el 25 de diciembre de 2025 habría herido de bala a Carlos Antonio Cuevas Medrano, cuando la víctima se desplazaba en una motocicleta tipo motocross junto a su esposa, por la calle Sánchez de esta ciudad.

No obstante, al ser abordado por periodistas, el joven negó los hechos que le atribuye la Policía y acusó a un miembro del Dicrim, a quien identificó como el oficial “Cuello”, de estar detrás de las acusaciones en su contra.

Un familiar cercano de “La Marrana” fue abatido recientemente por miembros del Dicrim en un supuesto intercambio de disparos, cuando los agentes intentaban apresarlo para que respondiera ante la justicia por otros delitos que le eran imputados.