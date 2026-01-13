ADP exige a Infraestructura Escolar lista de los 261 centros intervenidos en vacaciones navideñas

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) solicitó a la Dirección de Infraestructura Escolar un documento que especifique los centros educativos intervenidos bajo el plan “Navidad en las Aulas 24/7”.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, aseguró que se encuentra realizando un levantamiento por sus 174 seccionales para temas de auditoría a los centros reportados para una invención de urgencia.

“Nosotros estamos pidiendo la lista de los distritos como una manera de auditoría y de reunión, porque realmente persiste la queja de nuestros dirigentes municipales y zonales con infraestructuras que ameritan la pronta intervención”, aseguró Hidalgo en la sede de la ADP.

Hidalgo dijo que desde hace cinco años el gremio de maestros ha llamado a la Dirección de Infraestructura Escolar a intervenir los centros educativos en todo el país que no tienen condiciones ópticas para llevar la docencia.

Se recuerda que la Dirección de Infraestructura Escolar explicó el lunes que a través del plan “Navidad en las Aulas 24/7” se intervinieron 261 centros educativos, 50 aún quedan por reparar.

Los trabajos que se han realizado son de colocación de lona asfáltica, luminarias, pintura de infraestructura, reparación de puertas y ventanas, así como la modernización de baños y comedores.

Sobre pago de licencias a maestros

El presidente de la ADP dijo que los llamados al Ministerio de Educación con relación al pago de licencias se empiezan a cumplir, aunque permanecen los retrasos.

Según Hidalgo, al menos 1,000 licencias continúan sin ser pagadas.

“Han avanzado en el pago de licencias, pero persiste un retraso que parece ser que la parte financiera y administrativa no ha podido resolver ese protocolo burocrático”, afirmó.

Hidalgo llamó a los docentes que continúan sin recibir el pago de licencias a alzar la voz y presentar su caso al Minerd, encargado de pagar las bajas amparadas por la ley.

“Nosotros como sindicato estamos haciendo un llamado para que ningún docente con una licencia amparada en la ley la pague, porque ya eso corresponde al empleador, en este caso al Ministerio de Educación. Así que a los compañeros y compañeras la línea, la decisión del Comité Ejecutivo Nacional es que no se pague licencias siempre y cuando esta esté amparada en la normativa con la que se presentaron”, dijo.

Explicó que los maestros se ven perjudicados cuando les toca pagar a un docente que imparta sus clases y cubrir sus gastos médicos; resaltó el caso de las licencias de embarazo que tardan hasta tres meses; mientras estas cubren sus medicamentos, deben cumplir con el pago a quien las sustituye por este periodo.