Abogado de víctimas presentará acusación particular contra empresa maneja fondos discoteca Jet Set

Tras el Ministerio Público dejar fuera de la acusación penal a la empresa E y L, S.R.L., propietaria de la discoteca Jet Set, de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, un abogado de varias de las víctimas anunciaron que presentarán una acusación particular en su contra.

Plutarco Jáquez, quien representa a tres de las personas afectadas por el derrumbe de la discoteca, dijo que debido a que la empresa propietaria de los dueños del Jet Set fueron excluidos de la acusación, accionará ante el tribunal que conoce la audiencia preliminar en su contra.

El jurista dijo que al Ministerio Público dejar fuera de la acusación a la razón social de la empresa vinculada a los imputados pondría en riesgo la indemnización de las víctimas, por lo que incluirá formalmente a la empresa vinculada para garantizar la responsabilidad civil.

Sostuvo que aprovechará el plazo de 30 días otorgado por el juez para presentar acusaciones particulares y alternativas, así como reintroducir las querellas de las víctimas que fueron omitidas.

Según Jáquez, la exclusión de la compañía es una maniobra que imposibilitaba el cobro de daños y perjuicios en caso de una condena en contra de Antonio y Mabel Espaillat.

"Si la empresa está fuera, basta con que el imputado ponga sus bienes a nombre de la compañía para no pagarle un maldito peso a nadie", sentenció el profesional del derecho.

El jurista no ocultó su decepción frente al manejo del caso por parte del Ministerio Público, señalando que estas acciones no cumplen con las expectativas que se tenían del órgano de persecución.

"A mí me molesta con sinceridad que en este Ministerio Público esto esté ocurriendo", concluyó.