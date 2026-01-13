Abinader busca fortalecer “cooperación y diálogo” entre Chile y RD

El presidente Luis Abinader manifestó que busca “fortalecer” la cooperación y el diálogo entre Chile y la República Dominicana.

Así lo informó a través de su cuenta de X, en donde reveló que le externó esos deseos al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

“Hoy conversé vía telefónica con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Le felicité por su victoria y reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer en beneficio de nuestros pueblos”, manifestó Abinader.

Kast, identificado como de extrema derecha, obtuvo más del 58% de los votos tras una campaña de mano dura contra la delincuencia y la migración ilegal.

El mismo es un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso en los comicios frente a Jeannette Jara, la candidata de centroizquierda e integrante del Partido Comunista de Chile, quien obtuvo alrededor del 42%.

Kast asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años.

Una de las promesas del nuevo presidente chileno es combatir la migración ilegal, un tema que coincide con la dura política migratoria del presidente Abinader, quien ha multiplicado las redadas y deportaciones, especialmente de ciudadanos haitianos.