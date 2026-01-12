Vaguada provocará lluvias sobre varias provincias este lunes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes se espera que las condiciones meteorológicas en horas vespertinas estén dominadas por la incidencia de una vaguada y el viento del noreste.

El Indomet pronosticó que se espera la ocurrencia de lluvias dispersas, de débiles a moderadas, desde horas de la tarde hasta la noche sobre el Gran Santo Domingo, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, San Cristóbal.

También se esperan sobre Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Peravia, Azua, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, y Santiago, entre otras.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, debido a la estación del año y el viento fresco de dirección noreste.

Además podría presentarse neblinas, durante las primeras horas de la mañana en distintas zonas montañosas y algunos valles.