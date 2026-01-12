Investigan atentado contra subdirectora de Rafey-Hombres

Las autoridades penitenciarias han reforzado la seguridad personal y mantienen bajo investigación el atentado a tiros contra la licenciada Laura Ricardo, subdirectora de Tratamiento del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey-Hombres.

El hecho ocurrió la noche del viernes en la avenida Tamboril, sector Monterico, del distrito municipal Santiago Oeste. En el incidente murió el chofer del transporte público Crecencio Nolasco Cruz, quien fue alcanzado por los disparos dirigidos contra la funcionaria.

“Tanto a ella como a su familia la tenemos a resguardo. El proceso está bajo investigación y, hasta este momento, ella no identifica ninguna causa específica de lo ocurrido”, expresó Roberto Santana Sánchez, director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), al referirse al caso.

Santana explicó que, tras el atentado y la muerte del chofer alcanzado por los disparos, la DGSPC se integró junto al Ministerio Público y la Policía Nacional para apoyar las investigaciones y reforzar las medidas de seguridad en el penal Rafey Hombres.

“Entramos en un trabajo conjunto con el Ministerio Público y la Policía para apoyar el proceso investigativo y, por igual, revisar la marcha del centro e introducir cualquier ajuste necesario”, indicó.

Como parte de estas acciones, las autoridades realizaron una requisa en el centro penitenciario Rafey-Hombres y dispusieron el traslado de varios privados de libertad hacia otros recintos, como medida preventiva y de control, mientras avanzan las pesquisas para identificar a los responsables del ataque que cobró la vida del chofer del transporte público.

Recorrido

Su presencia en la zona coincidió con el atentado, pero respondía a un recorrido previamente programado para supervisar la operatividad de los centros penitenciarios del país, sin embargo aclaró que su gestión ha enfrentado cada una de las situaciones que se les han presentado.

“A inicio de cada año uno hace una inspección. Ya fui a Santiago a Rafey Hombres y Mujeres, de igual modo al centro de menores. Estoy en La Vega y Moca para completar el circuito”, señaló Santana.

Centros de menores

Indicó que este levantamiento incluye la evaluación de centros de adultos y de menores, con apoyo de personal especializado.

“Es lo mismo que estoy haciendo ahora con el área de menores, con personal que tiene formación en atención a adolescentes en conflicto con la ley”, afirmó.

“En noviembre y diciembre identificamos situaciones que no estaban funcionando bien y procedimos a hacer cambios”, señaló Santana, al indicar que se sustituyó personal, incluyendo agentes policiales, como parte de las medidas correctivas adoptadas.

Dijo que estas decisiones se tomaron para atender fallas detectadas en el manejo interno y restablecer el control institucional.

Sobre el caso específico de La Vega y Santiago, Santana precisó que desde el 16 de diciembre fue juramentado nuevo personal, el cual cuenta con formación para el manejo de adolescentes bajo custodia del Estado. Indicó que, a partir de ese cambio, se produjo una mejora en la organización y el control dentro del centro.

“Desde que hicimos esos cambios, no se ha vuelto a oír tema”, afirmó Santana, al referirse a la reducción de conflictos en los centros intervenidos.

Aseguró que, tras la sustitución del personal, no se han reportado incidentes graves como los ocurridos con anterioridad.

“Ya no tenemos denuncias de agresiones sexuales ni de ese tipo de cosas que antes ocurrían”, al señalar este punto como uno de los resultados más relevantes de las medidas adoptadas.

Indicó que la ausencia de nuevas denuncias está vinculada a una mayor supervisión y al seguimiento permanente en los centros de menores

Antecedentes

El atentado contra la subdirectora de Rafey y la muerte de Nolasco Cruz reavivan antecedentes de violencia vinculados al sistema penitenciario de Santiago.

El 17 de enero de 2019, el entonces subdirector de Rafey-Hombres, Jorge Adonis Adames Castro, fue asesinado a tiros por desconocidos que se desplazaban en un vehículo Hyundai Sonata gris, en un hecho ocurrido en la avenida Circunvalación Sur, próximo al sector El Ingenio Abajo.

Adames Castro conducía una yipeta acompañado de tres compañeros de labores cuando fue interceptado y atacado a tiros.

En ese incidente resultó gravemente herido el agente penitenciario Yunior Mejía, mientras que los otros dos ocupantes del vehículo resultaron ilesos. Las autoridades presumen que los agresores daban seguimiento a los agentes desde su salida del referido centro penitenciario.

“Mientras en el pasado no se hacía nada, ahora estamos dándole frente a todos los temas uno por uno”, sostuvo Santana Sánchez al ser consultado sobre estos antecedentes, al señalar que muchas de las problemáticas actuales responden a condiciones estructurales acumuladas por años.

Sobre la muerte del chofer

Nolasco Cruz, conductor de la ruta F, resultó gravemente herido en medio de la balacera y fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde falleció la madrugada del pasado sábado, según confirmaron fuentes médicas.

La subdirectora penitenciaria resultó ilesa, aunque el vehículo en el que se desplazaba presenta al menos siete impactos de bala.

De acuerdo con informaciones preliminares, el atentado fue perpetrado por encapuchados que se desplazaban en una motocicleta, quienes dispararon directamente contra la yipeta Mitsubishi Montero Sport, color blanco, en la que viajaba la funcionaria tras salir de un establecimiento comercial de la zona.

Reforma Penitenciaria

En cuanto a la reforma penitenciaria, el director de la DGSPC informó que actualmente se encuentran en fase de conclusión cuatro nuevos centros, uno de ellos Las Parras, que ya opera en su primera etapa con más de 600 internos, mientras que el penal La Victoria fue cerrado para el ingreso de nuevos privados de libertad.

Asimismo, indicó que diez centros adicionales ya fueron licitados y comenzarán a construirse entre enero y abril, lo que elevará a 14 las nuevas infraestructuras en desarrollo.

“La reforma lleva un buen ritmo, pero requiere vigilancia cercana para atender problemas acumulados como corrupción, negligencia, abandono y falta de programas”, puntualizó.

“Son centros para corregir, no para negociar”, enfatizó el funcionario, al asegurar que la reforma penitenciaria continuará y que cualquier situación que se produzca en los centros será atendida de manera directa por las autoridades.