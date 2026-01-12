Instituto Duartiano llama a dominicanos a "cerrar filas" en defensa de sentencia 168-13

El Instituto Duartiano advirtió sobre supuestos planes de revertir lo que establece la sentencia 168-13 que regula la presencia de ciudadanos haitianos en el territorio nacional.

Wilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad, dijo que esos planes pondrían en riesgo la integridad del territorio nacional por lo que hizo un llamado a los "buenos dominicanos a cerrar filas en defensa del interés nacional y responder con determinación al llamado de la patria".

Gómez Ramírez afirmó que esa disposición contó de la precisión de extranjeros de tránsito conforme a una explicación que fue clara, para obtener la nacionalidad dominicana, atribución que le corresponde solamente al Estado.

Acusó a quienes impulsan esos planes de formar parte de lo que catalogó como un "despropósito" lanzado por sectores nacionales contrarios a la dominicanidad, que solo buscan involucrar al país al ámbito de la corte interamericana de derechos humanos y órgano judicial de la organización de Estados americanos.

Actos aniversario

El Instituto Duartiano presentó las actividades que se llevarán a cabo con motivo al 213 aniversario del natalicio del fundador de la República Dominicana Juan Pablo Duarte y Díez, que se desarrollará en el país así como también en el exterior.

La actividad contará con la tradicional "cabalgata por la patria" que consta de un recorrido a caballo simbolizando el amor a la patria con el objetivo de reafirmar los valores de nuestro país. Así como también contará con: conversatorios, actos solemnes, desfiles, misas, ofrendas florales.

Los actos en honor a Duarte se iniciarán en la capital el domingo 18 de enero, a las 4:00 de la tarde con la “cabalgata por la patria,” este desfile iniciará desde el altar de la patria donde se recorrerá las calles más importantes de la ciudad colonial.

Seguido del martes 20 de enero comenzará con un conversatorio sobre el libro “cuando gemía la patria” de la escritora Emilia Pereyra, este conversatorio se impartirá en el auditorio del museo y casa de Duarte.

Luego, el 25 de enero, la actividad se moverá a Bonao con una tradicional exhibición del club de autos antiguos y clásicos, que brindará su apoyo a estas actividades duartianas. A las 3:00 de la tarde del mismo día se sumará la presencia de diferentes directivos duartianos quienes realizaran una cartelera hípica del hipódromo V centenario que incluirá una carrera conmemorativa clasificada como “clásico Juan Pablo Duarte.”

Asimismo, la mañana del 26 de enero iniciará con un acto de subir la bandera nacional en la casa de la familia de Duarte mientras que a su vez entonarán el himno nacional. Ese mismo día, a las 8:30 de la mañana, se realizará ofrenda floral, seguido de una misa en la Catedral Primada de América; luego de culminar misa se iniciará un atributo en el mausoleo donde reposan sus restos.

Estas actividades continuarán el 26 a las 1:00 de la tarde con una conmemoración del quinto aniversario de la emisora virtual “Radio Patria la Voz de Duarte”, para finalmente culminar a las 5:30 de la tarde con la revelación de la primera estatua del líder Juan Pablo Duarte en caballo, en el bulevar de la avenida 27 de Febrero, Jiménez Moya y Wiston Churchill.