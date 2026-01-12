Se incendia apartamento en Bella Vista; presumen fue causado por arbolito

Una señora de 80 años salvó su vida de milagro, luego que, supuestamente, un arbolito causara un incendio en el edificio 1V apartamento A–1., de la Torre Emiliday, de la Calle Román Franco Bidó #1, en Bella Vista.

La persona se encontraba sola en una de las habitaciones de la vivienda, pero afortunadamente, los bomberos lograron rescatarla y extinguir el fuego.

Ante la pronta intervención y acción de los efectivos, la Junta de Condómines y los vecinos agradecieron al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Es importante recordar que, en otras ocasiones, en el país se han registrado incidentes propiciados por arbolitos. Uno de ellos, le causó la muerte a doctora Carolina de la Cruz, en el Ensanche Miraflores, en el año 2020.