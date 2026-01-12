Escuela para Cadetes de la Policía Nacional recibe 202 nuevos aspirantes

La Escuela para Cadetes Mayor General ® José Félix Rafael Hermida González, de la Policía Nacional, recibió a 202 aspirantes a cadetes, integrantes de la Quincuagésima Segunda (LII) Promoción, en el marco del proceso de transformación, modernización y profesionalización institucional que impulsa el presidente de la República, Luis Abinader Corona.

El grupo, que por primera vez en la historia se presentó desde su ingreso con vestimenta uniforme y formal, está compuesto por 137 hombres y 65 mujeres, quienes superaron exigentes evaluaciones académicas, físicas, psicológicas y éticas, conforme al nuevo modelo educativo policial desarrollado por el Instituto Policial de Educación Superior (IPES), órgano rector de la educación superior policial.

El acto estuvo encabezado por el director central de Recursos Humanos, general Esteban Figuereo García; junto al coronel Julio Enmanuel Valenzuela Peña, director de la Escuela para Cadetes y la rectora interina del IPES, coronel Aída María Valdez Liranzo.

Las palabras de bienvenida del acto estuvieron a cargo del director de la escuela, coronel Julio Enmanuel Valenzuela Peña, quien ofreció un firme y emotivo mensaje a los aspirantes, destacando que su ingreso a la Escuela para Cadetes marca un punto de inflexión en sus vidas y en la nueva Policía Nacional que se construye desde la reforma institucional.

“El día de hoy representa el inicio de un compromiso noble y exigente: servir y proteger a la sociedad dominicana por encima de los intereses personales”, expresó el coronel Valenzuela, al exhortar a los aspirantes a asumir esta etapa con responsabilidad, humildad, vocación y sentido del honor.

El director de la Escuela subrayó que, a partir de este momento, los aspirantes dejan atrás la vida civil para someterse a un proceso integral de disciplina, formación académica y desarrollo del carácter, orientado a forjar oficiales íntegros, respetuosos de la ley, los derechos humanos y la dignidad humana, en coherencia con los principios que sustentan la transformación policial promovida por el Gobierno dominicano.

Asimismo, enfatizó que la Escuela para Cadetes no solo forma policías, sino líderes comprometidos con la ética, la vocación de servicio y la confianza ciudadana, valores que constituyen la base del nuevo modelo policial que demanda la sociedad.

El general Esteban Figuereo García, en representación del director general policial, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, instó a los aspirantes a mantenerse firmes en su decisión de servir a la nación, destacando la honestidad, la disciplina y la responsabilidad institucional como pilares del ejercicio policial.

La rectora interina del IPES, coronel Aída María Valdez Liranzo, motivó a los aspirantes a creer en sus capacidades, mantener la constancia y asumir el sacrificio como parte esencial del éxito, señalando que esta promoción forma parte activa del futuro de la Policía Nacional.

Durante su formación, los aspirantes recibirán capacitación en derechos humanos, investigación criminal, prevención del delito, seguridad ciudadana, proximidad comunitaria y uso racional y proporcional de la fuerza.

Al concluir el proceso formativo, los cadetes egresarán con el grado de segundo teniente y el título de Licenciados en Ciencias Policiales, preparados para ejercer un liderazgo responsable y cercano a la ciudadanía.

El acto concluyó en un ambiente de solemnidad y emotividad, con la presencia de familiares y allegados, quienes manifestaron orgullo y esperanza al acompañar a los aspirantes en el inicio de esta nueva etapa de servicio a la República Dominicana.