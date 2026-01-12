Descontento en el PRM: La persistente piedra en los zapatos del Gobierno

Dentro de los primeros meses después de iniciada la gestión de Gobierno de Luis Abinader, en agosto del 2020, el Poder Ejecutivo ha tenido que hacer frente al descontento presentado dentro de las bases del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes constantemente han reclamado que no se le ha dado la oportunidad de ser parte del tren gubernamental.

Tan pronto como en septiembre de ese año, el mandatario tuvo que referirse al notable descontento mostrado a través de los dirigentes provinciales del partido oficialista y señaló que el Estado no es un botín político.

"Esto (el Gobierno) no es un motín político. Hay que servir de manera organizada, que quede claro eso", fue lo puntualizado por un jefe del Estado con apenas semanas al frente del Gobierno.

A pesar de esas declaraciones, las quejas persistieron porque varios meses más tarde, las autoridades del PRM pidieron "paciencia" y explicaron que estaban trabajando para solucionar el impase.

José Ignacio Paliza, en su calidad de presidente del partido, dijo que están haciendo todo "lo que está a su alcance para que los miembros del partido, en virtud de su recorrido, su experiencia y su capacidad, claro de manera ordenada, ingresen a participar de este gobierno que es su gobierno"; mientras que Carolina Mejía decía que había una comisión para “colocar a los compañeros de acuerdo a su capacidad a aquellos que aún no han ingresado".

La situación y los desacuerdos llegaron al punto de que incluso el dirigente Ramón Alburquerque rechazó su designación como presidente de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) mediante el decreto 339-20 debido a que “eso no fue lo acordado”.

“A los amigos que nos felicitan por la designación en la “presidencia ejecutiva” de la Egehid pero sin funciones, agradezco sus palabras, les indico que nunca acepté ya que no fue lo acordado y así como trabajo como nadie con lealtad exijo que se me cumpla”, publicó en sus redes sociales, tan solo pocos días después de la juramentación de Abinader a la cabeza del Poder Ejecutivo; hasta el momento Alburquerque sigue fuera del Gobierno.

En una entrevista con LISTÍN DIARIO, el entonces ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, explicaba que la idea es establecer que esta administración gubernamental no anda pensando en filiaciones políticas sino en los aportes que ciertos perfiles pueden hacerle a la sociedad, a través del Estado.

Ese descontento de los dirigentes medios fue la fuente principal utilizada por Guido Gómez Mazara y Eddy Olivares durante la competencia interna del PRM en donde buscaban la presidencia del partido oficialista en 2022; aunque los reclamos lograron llevarse varios titulares, Paliza repitió como presidente del partido.

A pesar de que los reclamos se mantuvieron, los mismos pasaron a un segundo plano sin embargo volvieron a ser tema de conversación quienes volvieron a manifestar que se han sentido “dejados afuera” tras ver las designaciones de dos antiguos aliados al Partido de la Liberación Dominicana (PLD); el exsenador Luis René Canaán Rojas fue designado como el nuevo director ejecutivo de la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA), solo días después de que Magín Díaz fuese el elegido para dirigir el Ministerio de Hacienda y Economía.

Al ser cuestionado sobre si dentro de su organización política no existían “personas capaces” de ocupar ese puesto, Abinader determinó que no todos los directores y ministros tienen que ser necesariamente parte del partido oficialista.

“Todos los ministros, prácticamente, son del PRM pero yo soy presidente de todos los dominicanos; está prohibido, tiene que ser un miembro del PRM, no; entonces se está utilizando a una persona de capaz en ese sentido”, manifestó el mandatario al tratar de rebatir las críticas.

Durante las primeras semanas de enero, Abinader realizó múltiples movimientos en su gabinete señalando que inicia una “nueva etapa en su gestión”; esos cambios causaron que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco rechazara las cancelaciones de dirigentes de base que, según dijo, han actuado con seriedad y buen desempeño en las instituciones públicas; al mismo tiempo exclamó que no se quedará callado ante lo que ha considerado como una persecución contra esos dirigentes de base.

En ese mismo tenor se expresó el expresidente Hipólito Mejía, quien dijo no estar de acuerdo con la idea de que cuando llegue un "nuevo jefe" a una entidad pública, quiera despedir a todos los que están y entrar a sus “amiguitos”.

“El presidente no debe permitir eso, de que un tipo que vaya se lleve a toda la gente y trae nuevo, yo no estoy de acuerdo con eso”, fueron las palabras de Hipólito Mejía.

Cancelaciones de perremeistas

Las cancelaciones de dirigentes también fueron un tema tratado por el exministro de Educación, Roberto Fulcar, le al entonces titular de esa institución, Luis Miguel de Camps, que se restablezca “el derecho de los perremeistas” a ser parte de esa entidad.

A través de una carta, recibida el pasado 15 de abril por el despacho del actual ministro, Fulcar manifestó que una vez fue removido del cargo en agosto del 2022, las autoridades que lo sustituyeron sacaron del Ministerio a todos los colaboradores que habían llegado con él dos años antes.

“Fue puesta en marcha una implacable cacería contra los funcionarios que llegaron a la institución junto a mí. Tras lograr la destitución de los seis viceministros, tal cacería siguió con directores generales, departamentales y de áreas, luego con directores regionales, distritales y otros servidores. Las cancelaciones, degradaciones, reducciones de salarios y una diversidad de humillaciones cayeron en forma implacable contra funcionarios competentes, dedicados, comprometidos, cumplidores y éticos -además de meritorios compañeros de partido- sin justificación alguna”, expresó Fulcar y mediante el mismo comunicado, el exministro indicó que la gestión que encabezó Ángel Hernández “canceló, destituyó y degradó” a los funcionarios que eran parte de su equipo.

Durante una reciente sesión en la Cámara Baja, el diputado, José Luis Rodríguez, dijo que se dio un "jumo" cuando se llevaron a Limber Cruz del Ministerio de Agricultura, que canceló a 22 personas.

"Cada uno llora por su herida. Cada uno llora por su herida. Yo me di un jumo... Se llevaron a Feddy Fernández y a Limber Cruz, que cancelaron 22 dirigentes que al inicio de gobierno el presidente Luis Abinader los ayudó a conseguir, por eso yo felicito a Luis Abinader porque hizo lo que tenía que hacer en Agricultura. ¡Qué bueno! Y gracias, señor Luis Abinader", exclamó el legislador de la provincia Duarte.

Con Abinader supuesto a asumir la presidencia de PRM, ese descontento de las bases será uno de los primeros temas con el que mismo tendrá que lidiar.