Academia Dominicana de la Historia invita a reflexionar sobre los retos y desafíos de esa disciplina

El presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Miguel Reyes Sánchez, invitó a los historiadores a reflexionar sobre los retos, transformaciones y desafíos que enfrenta la disciplina histórica para ejercer un papel más dinámico en la preservación del patrimonio histórico.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Historiador este martes 13 de enero, Reyes Sánchez hizo un llamado a fomentar la investigación, aplicar nuevas tecnologías de cara a la digitalización y difusión del material de archivo y a su divulgación en línea, impulsar discusiones metodológicas actualizadas, enseñar y explicar la historia de un modo didáctico, innovador, honesto y veraz, a fin de poder transmitir a las futuras generaciones el significado, la sabiduría y el sentido de pertenencia acumulados durante siglos.

El decreto número 562-20 del 15 de octubre de 2020 instituyó cada 13 de enero como el Día Nacional del Historiador, con la finalidad de rendir homenaje a todos aquellos profesionales que promueven la cultura y la identidad desde los ámbitos de la historiografía, la archivística, la docencia, la museografía y la divulgación.

“Celebremos, pues, al maestro José Gabriel García y a todos nuestros historiadores, los cuales, con su tenacidad, pasión y rigor, nos recuerdan que para construir un porvenir consciente debemos conocer nuestro origen. La Academia Dominicana de la Historia expresa su reconocimiento a quienes dedican su vida a la investigación, preservación y difusión de la memoria colectiva y, con su trabajo, fortalecen la identidad nacional”, reseñó Reyes Sánchez a través de un comunicado de prensa.