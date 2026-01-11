Pedernales y la capital, las provincias con mayores decomisos de drogas hasta septiembre de 2025

El pasado 9 de enero, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que dio el “primer golpe del año”, interviniendo una embarcación con 863 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína.

Pedernales, donde se realizó esta operación conjunta, fue la provincia donde se realizaron las mayores incautaciones de esta droga hasta septiembre de 2025, según los datos disponibles en el portal de transparencia del organismo antinarcóticos.

Hasta el noveno mes del año pasado se registró el decomiso de 4,237,948.27 gramos (gr) de cocaína en esa provincia costera y fronteriza, o sea, alrededor de 4.2 toneladas que representan el 34.36 % de la cantidad incautada de esta sustancia ilícita hasta entonces: 12,333 kilogramos (kg).

A la provincia sureña le sigue La Altagracia, con 2,612,024.20 gr de cocaína; Santo Domingo, con 2,304,879.20 gr; y San Pedro de Macorís 1,458,550.14 gr.

Entre el primer y el tercer trimestre del año 2025, julio fue el mes en el que se registró el mayor pico de decomisos de cocaína: 1,992,022 gr.

A Pedernales le superó Santo Domingo en las cifras de marihuana. Fueron 482,811.84 gr más de esta hierba, para un total de 3,776,572.63 gramos confiscados en la capital dominicana.

La lista la completan Monte Cristi y Peravia, con más de 500,000 gramos incautados en cada una.

En el periodo mencionado, el mes con más decomisos de la droga ilegal más consumida a nivel mundial fue abril, con 3,254,794.72 gramos.

Otra de las drogas con más decomisos en el país es el crack, y el Distrito Nacional es la demarcación en la que predominaron hasta septiembre de 2025. La cifra asciende a 15,946.45 gramos de la también llamada “cocaína en piedra”.

Al igual que en el caso de la marihuana, abril fue el mes que más embargos de crack registró en el periodo disponible.

Otras drogas

El opio, un narcótico no sintético sumamente adictivo que se extrae de la planta de la amapola, fue incautado con frecuencia en Santo Domingo, pero más del doble fue retenido en el Distrito Nacional, demarcación en la que se decomisaron 265 gramos.

Unos 113.48 gramos de éxtasis fueron embargados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega y San Cristóbal. Mientras que unos 90.92 gramos de hachís fueron confiscados en La Romana y Monte Cristi.

Estos narcóticos fueron ocupados en operaciones desplegadas en aeropuertos, puertos, costas, fronteras y otros puntos del país. Durante estas intervenciones, apresaron a 4,627 extranjeros y 31,538 dominicanos hasta el tercer trimestre de 2025. De esos detenidos, 327 fueron mujeres.

En ese mismo periodo se incautaron además 18 camionetas, dos autobuses, ocho camiones, 101 carros, 10 jeeps, 77 jeepetas, 1,313 motocicletas y 102 passolas. Asimismo, 28 vehículos ligeros, una bicicleta y cuatro embarcaciones.