"Solo un allante": Denuncian falta de mantenimiento en el Puente Duarte

Antes de que las grietas y los hundimientos llamaran la atención de quienes lo transitan a diario, el Puente Juan Pablo Duarte representó un hito en la historia vial de la República Dominicana.

Fue construido durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en el año 1955, con el objetivo de conectar la parte occidental de la ciudad con la oriental.

Para llevar a cabo la obra, se trasladó a quienes residían en Villa Duarte.

“Para darle paso a la construcción, trasladaron a las personas que vivían en Villa Duarte, en ese entonces conocido como Pajarito, a la parte occidental, creando lo que hoy es el barrio Guachupita”, comentó René Gil, residente de la zona.

Agustín Medrano, historiador y maestro, indicó en un recorrido que “inicialmente Trujillo le colocó el nombre de su hijo, Rhadamés Trujillo Martínez, siguiendo la costumbre de bautizar las obras de infraestructura con nombres de sus familiares”.

En aquel momento, la obra fue oportuna debido a que el primer puente sobre el río Ozama, construido en 1890, se encontraba severamente averiado tras el paso del ciclón San Zenón en 1930.

El puente también fue escenario de sucesos históricos. Francisco Cruz, transeúnte de la zona, relató que en 1965 fue centro de un conflicto importante: “Ahí se enfrentaron tropas norteamericanas y el pueblo que se había alzado en revolución”.

Graves deterioros Hoy, esta vía fundamental que conecta al Distrito Nacional con Santo Domingo Este presenta un estado crítico. Bienvenido Fernández, vendedor ambulante, señala que la atención de las autoridades ha sido mínima: “Un 'allante' fue lo que hicieron.

Mira cómo está la columna desbaratada... pusieron luces ahí abajo y se las llevaron. El mantenimiento es muy poco, todo se está derrumbando”.

Durante un recorrido realizado por este medio, se observaron hundimientos en varios tramos, grietas en el pavimento y desprendimientos en las paredes.

Además, la acumulación de basura y ropa sugiere que el espacio es utilizado como refugio por personas en situación de calle. La estructura también evidencia vandalismo con un sinnúmero de grafitis.

Preocupación ciudadana

Conductores temen accidentes, especialmente cuando llueve, debido a los desniveles. “A veces lo intervienen a nivel físico, pero no estructural, que es lo que realmente necesita”, afirmó Francisco Cruz.

Un ciudadano, bajo condición de anonimato, aseguró que personal de Obras Públicas ha realizado inspecciones sin concretar reparaciones: “Vienen, tiran fotos y más nunca vuelven”.

Ante la falta de respuestas, el sentimiento de desamparo crece entre los usuarios: “Nosotros elegimos a los encargados de esto. Dios que nos ayude”.

Hasta el momento, no existe un plan público oficial para su intervención estructural.