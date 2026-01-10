Tráfico aéreo en República Dominicana supera los 19.6 millones de pasajeros en 2025

El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, informó que durante el año 2025 los aeropuertos de la República Dominicana movilizaron un total de 19,676,193 pasajeros, entrando y saliendo, lo que representa un crecimiento significativo en comparación con el año 2024, cuando se registraron 19,078,752 viajeros.

De acuerdo con las cifras ofrecidas por el funcionario, el incremento interanual fue de 597,441 pasajeros adicionales, reflejando una tendencia sostenida de crecimiento en el tráfico aéreo del país y consolidando a la República Dominicana como uno de los principales hubs de conectividad aérea del Caribe.

Rodríguez Durán explicó que este aumento en la movilidad de pasajeros está directamente vinculado a la recuperación y expansión del sector turístico, así como al fortalecimiento de las rutas internacionales, la apertura de nuevos destinos y el aumento de frecuencias por parte de aerolíneas que operan en el territorio nacional.

En cuanto a las operaciones aéreas, el titular del IDAC precisó que durante el año 2025 se registraron 217,620 operaciones de vuelos, superando las 212,023 operaciones contabilizadas en 2024. Según Rodríguez Durán, este crecimiento evidencia una mayor actividad en los aeropuertos dominicanos, tanto en vuelos comerciales regulares como en operaciones chárter y de carga.

“El comportamiento positivo del sector aeronáutico es una muestra clara de la confianza de las aerolíneas y de los pasajeros en nuestro sistema de aviación civil. Este crecimiento contribuye de manera directa al dinamismo de la economía nacional, impactando sectores clave como el turismo, el comercio, el empleo y la inversión extranjera”, destacó Rodríguez Durán.

Asimismo, señaló que el IDAC continúa trabajando en el fortalecimiento de la seguridad operacional, la modernización de los servicios de navegación aérea y la capacitación del personal técnico, con el objetivo de garantizar operaciones seguras, eficientes y acordes con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El director del IDAC subrayó que estos resultados reafirman el papel estratégico de la aviación civil en el desarrollo económico del país y anticipó que, de mantenerse esta tendencia, el año en curso podría marcar nuevos récords en la historia del transporte aéreo dominicano.

Igualmente reiteró el compromiso de la institución de seguir impulsando políticas que promuevan la conectividad aérea, la competitividad del sistema aeroportuario y el crecimiento sostenible del sector, en beneficio de la economía y del posicionamiento internacional de la República Dominicana