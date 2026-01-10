Sin rastros ni despedidas: Las desgarradoras desapariciones de niños en el país

“¡Qué alguien me diga si ha visto a mi hijo!”, es la súplica de unos padres al percatarse que su niño no ha vuelto a casa. Mientras el dolor y la incertidumbre la consumen: ¿Habrá comido? ¿Tendrá frío o calor? Preguntas sin respuesta que taladran su alma.

Niños, niñas y adolescentes que, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron de la rutina escolar y familiar a los muros de la incertidumbre. Incógnita que mantiene en vilo a los dominicanos, quienes exigen esclarecer el misterio de sus ausencias.

En memoria de esas voces silenciadas, Listín Diario presenta algunas desapariciones, vinculadas a casos de abuso sexual y asesinatos que vuelven cada vez que los trae el pensamiento.

Brianna Genao: Sin rastros desde Nochevieja

Brianna Genao González, de 3 años, desapareció de la vista de sus familiares mientras jugaba en una hamaca en plena víspera de Año Nuevo en la comunidad de Barrero, Puerto Plata.

Tras la similitud con los últimos casos de desaparición registrados en el país, el nivel de búsqueda para encontrar a la pequeña Brianna se intensificó.

Las autoridades están distribuidas en siete equipos de diez personas, integradas por agentes del Ministerio Público, Policía Nacional, unidades Dintel y SWAT, miembros de unidades caninas, drones, Defensa Civil, Ejército, Rescate Ámbar y el 911, todos desplegados en diferentes zonas montañosas de la localidad.

En menos de una semana las autoridades detuvieron a cinco con fines de investigación personas han sido detenidas para fines de investigación. Entre los detenidos, tres hombres y dos mujeres, no identificados.

Ayer, salió a la luz que los hermanos, Rafael Rosario Núñez de 52 años y Reyes Rosario Núñez, de 43 confesaron ante las autoridades haber abusado sexualmente y asesinado a Brianna Genao. Ambos permanecen bajo custodia policial en la estación de la Policía Nacional con asiento en Puerto Plata.

Sin embargo, aún no hay una versión oficial de dónde está Brianna, qué ocurrió con ella mientras su búsqueda continua.

Isaías Deversió: Infancia interrumpida

Isaías Deversió, de 2 años, desapareció de su hogar en el sector Cañada Grande, del distrito municipal San Francisco-Vicentillo, provincia El Seibo, el sábado 26 de julio de 2025.

El 1 de agosto, siete días bastaron para que el cuerpo del pequeño fuera hallado sin vida y en estado de descomposición en una zona boscosa aledaña a su residencia. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha esclarecido, ni determinado las causas de la muerte del menor.

Roldany Calderón: 284 días de angustia

Han pasado cuatro meses desde que el pequeño Roldany Calderón, de 3 años, desapareció en un abrir y cerrar de ojos de la vista de sus familiares, sin dejar huellas.

La tarde del domingo 30 de marzo, sus padres, Efraín Calderón y Carolina Vargas, vieron al niño por última vez jugando con dos niñas en el patio de la casa de su tía en Manabao, un pueblo en Jarabacoa.

Hoy, familiares, vecinos y las autoridades buscan con angustia al infante en toda la localidad.

Desde entonces, las páginas de periódicos nacionales se han encargado de mantener el caso vigente hasta el último suspiro.

Liz María Sánchez: Un crimen sin cierre

El domingo 16 de agosto de 2020, Liz María Sánchez, de 9 años, desapareció. Residía con sus padres, Licelot García y Enmanuel Sánchez, en el sector Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este.

A las 11 de la mañana de ese día, la niña entró a la casa de Starlin Francisco Santos, “el Panadero”, quien al día siguiente confesó ante las autoridades que violó, mató y lanzó los restos de la pequeña al mar Caribe.

Luego de una intensa búsqueda, el presunto criminal se retractó de su confesión. Hasta el sol de hoy, el cadáver no ha sido localizado.

A pesar de esto, Francisco Santos fue condenado a 30 años por abuso sexual y asesinato de la menor, pena que cumple en la penitenciaria de La Victoria.

Abraham: La desaparición de un niño con autismo

El martes 11 de abril de 2017, la familia de Abraham Báez Carrión no lo vio más en su residencia en el sector Valiente, Boca Chica.

El niño padece el Trastorno del Espectro Autista (TEA), condición que le impide hablar. Cuando apenas tenía 7 años, desapareció sin dejar pistas que pudieran desenmarañar el misterio.

Se recuerda que, pasadas las 10:30 de la mañana, Abraham andaba con el pecho descubierto y en bermudas de color negro. Salió de su hogar sin rumbo, con los pies descalzos por una calle que en ese momento estaba sin pavimentar.

A las 10:35 sus parientes se percataron de su ausencia y lo buscaron por terrenos baldíos aledaños a su hogar. Hasta el día de hoy, el pequeño no ha sido visto.

Yodalis Luciano: La ruta interrumpida a la escuela

El 6 de octubre de 2015, Yodalis Luciano, tenía 11 años cuando desapareció sin dejar rastros del sector El Valiente en La Caleta, Boca Chica. La menor padece falcemia.

Ese día la niña salió de casa rumbo a la escuela Hermanas Mirabal para reunirse con sus compañeras de clases, a fin de hacer una tarea, pero la pequeña nunca llegó al punto de encuentro. Desde ese momento, sus familiares no han perdido la fe de encontrar a la niña.

En el 2020, el caso volvió a ocupar las páginas de los medios de noticias nacionales, que reseñaban que el padre de la menor, Johnny Luciano, había entregado cartas al expresidente Danilo Medina y a la exvicepresidenta Margarita Cedeño, para que pusieran interés en la búsqueda.

Otros casos sin respuesta

En abril del 2013 Wilbert Céspedes Montero, tenía 12 años, y Miguel Abreu Félix, 16 años, residentes en el sector Proyecto de San José, en el municipio Bajos de Haina, San Cristóbal, fueron reportados como desaparecidos por sus familiares ante la Policía Nacional.

En la actualidad, los niños todavía están en los archivos de desaparecidos del cuerpo del orden público.

De la desaparición al asesinato: Emely Peguero, asesinada embarazada

Emely Peguero tenía 16 años y cinco meses de embarazo cuando fue hallada muerta dentro de una maleta el 31 de agosto de 2017. Todo inició con su desaparición del poblado de Conoví, provincia Duarte el 23 de ese mes.

La adolescente embarazada fue vista por última vez con vida, al salir de casa rumbo a una clínica con su pareja y padre de la criatura, Marlon Martínez. Días de intensa búsqueda y angustia.

Nueve días bastaron para encontrar su cuerpo en descomposición, en La Guama, provincia Espaillat.

El cadáver presentó golpes en la cabeza, rompimiento craneal y hemorragia cerebral. También, se evidenció restos del feto que llevaba en su vientre, contusión del cuello uterino y perforación del útero.

Los culpables del hecho fueron Marlon Martínez, condenado a 30 años y Marlin Martínez, quien cumplió dos años de prisión.