“Sí, vamos a amanecer aquí...”, larga fila de personas que esperan cambiar plásticos por juguetes

Decenas de personas, incluyendo niños, están apostadas en los alrededores del Centro de los Héroes para participar en el evento "Plásticos por juguetes", de la Alcaldía del Distrito Nacional. El acto será este domingo desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía en el palacio municipal.

Esta es la sexta edición del evento. Más de 350 uniformados bridarán asistencia para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de todos los participantes en el tradicional canje. Además, habrá vigilancia aérea en las filas, carpa para niños extraviados, hospital móvil, ambulancias y equipos de rescate, informó la Alcaldía en un comunicado de prensa.

Detalló que estarán presentes miembros de la Policía Nacional, Armada de la República Dominicana, Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila, Digesett, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos del DN, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Cruz Roja, Policía Municipal, Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, Defensoría y Uso de Espacios públicos y seguridad privada.

Adultos y niños en los alrededores de la Alcaldía del Distrito NacionalDenio Jiménez/ Listín Diario

"Sí, vamos a amanecer aquí", fue la expresión de Desiré José Cabrera, quien está apostada en la fila organizada en los alrededores de la Oficina de Pasaportes.

La dama comentó a reporteros de Listín Diario que el motivo de hacer la fila para amanecer en esa zona es para que le ayuden con los juguetes porque están muy caros.

Para participar de la actividad, los mayores deberán presentar sus cédulas que los acrediten como residentes en la capital.

Se podrán intercambiar 500 botellas por una bicicleta y 300 por un juguete variado. Una bicicleta y un juguete es el máximo permitido a entregar por cada cédula.